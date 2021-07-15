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Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo'ya kavuştu bikinisini çekti havuz başından paylaştı! Teş taşını taktı şimdi hayat dersi veriyor

Bir süre önce sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı daha sonra ayrılığa daha fazla dayanamamış ve sevgilisiyle barışmıştı. Ayrılığın ardından Mohammed Alsaloussi'nin aldığı hediyelerin faturalarını sızdırmasına rağmen sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'nın ilk işi Ibiza'ya koşmak oldu. Sonra olarak bikinisiyle havuz başı paylaşımı yapan Şeyma Subaşı'nın tek taşını da taktığı görüldü. Subaşı, "Dünden ders al, bugünü yaşa, yarın için umutlu ol. Olduğum gibi davranıyorum ve hayatımı yüzde yüz yaşıyorum." mesajını paylaştı

15.07.2021 08:24 - Son Güncelleme: 15.07.2021 08:24
Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo'ya kavuştu bikinisini çekti havuz başından paylaştı! Teş taşını taktı şimdi hayat dersi veriyor

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisinden ayrıldığını açıklayan Şeyma Subaşı, kısa bir süre sonra Mohammed Alsaloussi ile barışmıştı. Tektaşını yeniden takan ve Ibiza'da tatil yapan Subaşı iddialı paylaşımlarına devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo'ya kavuştu bikinisini çekti havuz başından paylaştı! Teş taşını taktı şimdi hayat dersi veriyor

Şeyma Subaşı, İtalyan Dj Guido Senia'dan sürpriz şekilde ayrıldıktan sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo'ya kavuştu bikinisini çekti havuz başından paylaştı! Teş taşını taktı şimdi hayat dersi veriyor

Uzun süredir Miami'de yaşayan ve tatilden tatile koşan 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni, Instagram'da yayınladığı karelerle adından sıkça söz ettiriyor.

Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo'ya kavuştu bikinisini çekti havuz başından paylaştı! Teş taşını taktı şimdi hayat dersi veriyor

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden ayrılan ve kısa süre sonra tekrar barışan Subaşı buhran dolu günleri geri bıraktı.

Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo'ya kavuştu bikinisini çekti havuz başından paylaştı! Teş taşını taktı şimdi hayat dersi veriyor

İŞTE O FOTOĞRAFLAR

İspanya, tatilinin tadını çıkaran Subaşı birbirinden iddialı karelerini sevenlerinin beğenisine sundu.