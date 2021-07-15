Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo'ya kavuştu bikinisini çekti havuz başından paylaştı! Teş taşını taktı şimdi hayat dersi veriyor
Bir süre önce sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı daha sonra ayrılığa daha fazla dayanamamış ve sevgilisiyle barışmıştı. Ayrılığın ardından Mohammed Alsaloussi'nin aldığı hediyelerin faturalarını sızdırmasına rağmen sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'nın ilk işi Ibiza'ya koşmak oldu. Sonra olarak bikinisiyle havuz başı paylaşımı yapan Şeyma Subaşı'nın tek taşını da taktığı görüldü. Subaşı, "Dünden ders al, bugünü yaşa, yarın için umutlu ol. Olduğum gibi davranıyorum ve hayatımı yüzde yüz yaşıyorum." mesajını paylaştı
15.07.2021 08:24
- Son Güncelleme: 15.07.2021 08:24
Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisinden ayrıldığını açıklayan Şeyma Subaşı, kısa bir süre sonra Mohammed Alsaloussi ile barışmıştı. Tektaşını yeniden takan ve Ibiza'da tatil yapan Subaşı iddialı paylaşımlarına devam ediyor.
Şeyma Subaşı, İtalyan Dj Guido Senia'dan sürpriz şekilde ayrıldıktan sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açmıştı.