Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo'ya kavuştu bikinisini çekti havuz başından paylaştı! Teş taşını taktı şimdi hayat dersi veriyor

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisinden ayrıldığını açıklayan Şeyma Subaşı, kısa bir süre sonra Mohammed Alsaloussi ile barışmıştı. Tektaşını yeniden takan ve Ibiza'da tatil yapan Subaşı iddialı paylaşımlarına devam ediyor.