Çılgın Bediş’in Oktay’ı ortaya çıktı boyu kadar da oğlu var! Son halini görenler tanıyamadı işte Cenk Torun ve eşi Nevin!
Çılgın Bediş'in Oktay'ı ortaya çıktı boyu kadar da oğlu var! 90'lı yıllara damga vuran dizi Çılgın Bediş oyuncularından Cenk Torun, eşi Nevin Ursavaş ile büyük bir gurur yaşadı. İkilinin oğulları Şan, ortaokuldan mezun oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Torun, eşi ile birlikte Şan'ı bu özel gününde destekçisi oldu. Ursavaş, mezuniyet töreninde oğlu ve eşi ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı, görenler şaştı kaldı. İşte boyu kadar oğlu olan Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun ve çekirdek ailesi...
15.07.2021 09:00
- Son Güncelleme: 15.07.2021 09:10
BOYU KADAR OĞLU VAR!
Çılgın Bediş'in Oktay'ı ortaya çıktı, görenler şaştı kaldı. Ekran hayatına ilk kez Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' adlı şarkısının klibinde yer alarak başlayan ve daha sonra çeşitli televizyon dizilerinde oynayan Cenk Torun, 90'lı yıllarda "Çılgın Bediş" dizisinde Oktay karakterine hayat vererek şöhreti yakalamıştı.
Nevin Ursavaş ile nikah masasına oturan turizm danışmanı Cenk Torun, boyu kadar oğlu Şan'ın mezuniyet törenine katıldı. Uzun zaman ekranlardan uzak duran oyuncu, törene katılan herkes için sürpriz oldu.
NURDAN TORUN'UN OĞLU
24 Mart 1974 Ankara doğumlu Cenk Torun, sanatçı Nurdan Torun'un oğlu. Nurdan Torun'un eşi Salih Torun 2003'te, şu anki adıyla '15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayıp intihar etmişti.