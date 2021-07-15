Çılgın Bediş’in Oktay’ı ortaya çıktı boyu kadar da oğlu var! Son halini görenler tanıyamadı işte Cenk Torun ve eşi Nevin!

BOYU KADAR OĞLU VAR!

Çılgın Bediş'in Oktay'ı ortaya çıktı, görenler şaştı kaldı. Ekran hayatına ilk kez Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' adlı şarkısının klibinde yer alarak başlayan ve daha sonra çeşitli televizyon dizilerinde oynayan Cenk Torun, 90'lı yıllarda "Çılgın Bediş" dizisinde Oktay karakterine hayat vererek şöhreti yakalamıştı.