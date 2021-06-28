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Survivor Aleyna köşeyi döndü teklif geldi para basacak! O ünlü şarkıcıyla sevgilisi olan Aleyna Kalaycıoğlu da...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon İsmail Balaban oldu olmasına ama en çok da Aleyna Kalaycıoğlu'na yaradı. Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Aleyna Kalaycıoğlu geliyordu. Birleşme partisinde sesiyle büyüleyen Aleyna Kalaycıoğlu para basacak. O ünlü şarkıcının eski sevgilisi olduğu ortaya çıkan Aleyna Kalaycıoğlu'na hayatının teklifi o ünlü prodüktörden geldi.

28.06.2021 11:42 - Son Güncelleme: 28.06.2021 11:42
Survivor Aleyna köşeyi döndü teklif geldi para basacak! O ünlü şarkıcıyla sevgilisi olan Aleyna Kalaycıoğlu da...

Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu. Sezon başından bu yana gönüllüler takımının en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun açıklamalarıyla gündemden düşmemişti.

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Survivor Aleyna köşeyi döndü teklif geldi para basacak! O ünlü şarkıcıyla sevgilisi olan Aleyna Kalaycıoğlu da...

Ayşe Yüksel'in ailesinin engelli Cansu'ya hakaret ettiğini ve Acun Ilıcalı'nın Aleyna'ya sahip çıkmadığını söyleyen Zuhal Kalaycıoğlu kızının yarışmadan çekilmesini istemişti.

Survivor Aleyna köşeyi döndü teklif geldi para basacak! O ünlü şarkıcıyla sevgilisi olan Aleyna Kalaycıoğlu da...

Survivor'ın olaylı kadını Aleyna Kalaycıoğlu güzel sesiyle de biliniyor. Birleşme partisindeki ses yarışmasını da açık ara farkla kazanarak, yeteneğini bir kez daha sergilemiş oldu.

Survivor Aleyna köşeyi döndü teklif geldi para basacak! O ünlü şarkıcıyla sevgilisi olan Aleyna Kalaycıoğlu da...

Renkli kişiliği, sempatik tavırları ve adayı oldukça güzelleştiren hareketleriyle birlikte izleyenlerin ilgisini çekmeyi başaran Aleyna, hayatı boyunca her zaman tek olduğunu ve hayat mücadelesine tek devam ettiğini söyledi. Küçük yaşlarda başlayan hayat mücadelesinde, Survivor'a kardeşini tedavi ettirmek için katıldığını söyleyen Aleyna, birincilik koltuğunu kıl payı kaçırdı fakat gelen iş teklifi, 1.likten çok daha önemli oldu.

Survivor Aleyna köşeyi döndü teklif geldi para basacak! O ünlü şarkıcıyla sevgilisi olan Aleyna Kalaycıoğlu da...

Adada söylediği şarkılarla çok güzel bir sese sahip olduğu görülen Aleyna'ya çok önemli bir prodüktörden teklif geldi. Acun'un sır gibi sakladığı ve detay vermediği o prodüktörün de kim olduğu ortaya çıktı.