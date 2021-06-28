Survivor Aleyna köşeyi döndü teklif geldi para basacak! O ünlü şarkıcıyla sevgilisi olan Aleyna Kalaycıoğlu da...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon İsmail Balaban oldu olmasına ama en çok da Aleyna Kalaycıoğlu'na yaradı. Survivor'ın başından bu yana en çok dikkat çeken isimlerin başında Aleyna Kalaycıoğlu geliyordu. Birleşme partisinde sesiyle büyüleyen Aleyna Kalaycıoğlu para basacak. O ünlü şarkıcının eski sevgilisi olduğu ortaya çıkan Aleyna Kalaycıoğlu'na hayatının teklifi o ünlü prodüktörden geldi.

28.06.2021 11:42 - Son Güncelleme: 28.06.2021 11:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





