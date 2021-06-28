Şeyma Subaşı dolandırıcı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı Acun'a koştu! İşte Şeyma - Meedo ayrılığında şok gerçekler meğer...
Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı Acun'a koştu! Şeyma Subaşı - Meedo ayrılığının perde arkası merak ediliyor. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sevgilileri ile gündemden düşmeyen Subaşı son olarak Mısırlı milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açmış hatta ikilinin bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. Evlilik arifesindeyken şok bir kararla Meedo'dan ayrılan Şeyma Subaşı'nın imdadınaeski eşi Acun Ilıcalı koştu. Milyarder sandığı sevgilisi dolandırıcı çıkınca ne yapacağını şaşırtan Şeyma, Acun'dan yardım istedi. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen detaylar...
Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı Acun'a koştu! Önce aşktan ayakları yerden kesildi, sonra 'sevgilisi dolandırıcı' iddialarıyla gündeme geldi, ardından 'bebeğimi kaybettim' diyen Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ile neden ayrıldığı merak ediliyor. İşte Şeyma - Meedo ayrılığında şoke eden gerçekler...
Meğer Mohammed Alsaloussi milyarder değil dolandırıcıymış! Hep şüpheler vardı ama kimse gerçeği bilmiyordu, artık nasıl olduysa Şeyma, sevgilisinin dolandırıcı olduğunu anlamış. Taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıkmış. Şeyma da anında bu ilişkiyi bitirmiş.
"ACUN BENİ KURTAR"
Sonra da hemen gidip sahtekar sevgilisinden olan çocuğunu aldırmış. Hatta son olarak iddiaya göre Şeyma Subaşı Mısırlı Milyarder sevgilisi ile ayrıldıktan sonra eski eşi Acun ılıcalı'yı arayarak kendisini Amerika'dan aldırmasını istedi. Kendisine olmasa bile en azından kızları Melisa'yı oradan aldırmak isteyen Şeyma Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı da bu duruma kayıtsız kalmadı.
NELER YAŞANDI?
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz hafta önce paylaşıp sonra sildiği sosyal medya paylaşımında bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Subaşı çok üzgün olduğunu belirterek şu satırlara yer vermişti mesajında: "Önceki paylaşımımda yüksek stresten dolayı düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Çok üzgünüm. Destekleriniz için teşekkür ederim. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var."