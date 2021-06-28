Şeyma Subaşı dolandırıcı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı Acun'a koştu! İşte Şeyma - Meedo ayrılığında şok gerçekler meğer...

Meğer Mohammed Alsaloussi milyarder değil dolandırıcıymış! Hep şüpheler vardı ama kimse gerçeği bilmiyordu, artık nasıl olduysa Şeyma, sevgilisinin dolandırıcı olduğunu anlamış. Taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıkmış. Şeyma da anında bu ilişkiyi bitirmiş.