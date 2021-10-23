Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun eski halinden eser yok! Burun estetiği yaptırdı son halini gören tanıyamadı işte inanılmaz değişimi...

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Yarışma sonrası sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Kalaycıoğlu, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.