Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun eski halinden eser yok! Burun estetiği yaptırdı son halini gören tanıyamadı işte inanılmaz değişimi...
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski halinden eser yok! Survivor 2021 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran fenomen yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu, burun estetiği yaptırdı. Geçirdiği operasyonun ardından son halini sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmeye Kalaycıoğlu'nu gören tanımakta zorlandı. Sosyal medya kullanıcılara, "Bu Aleyna olamaz", "Tanıyamadım", "Bambaşka biri olmuş" yorumlarında bulundu. İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun inanılmaz değişimi...
23.10.2021 01:43
- Son Güncelleme: 23.10.2021 01:43
Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Yarışma sonrası sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Kalaycıoğlu, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.