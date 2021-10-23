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Haberler Magazin Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun eski halinden eser yok! Burun estetiği yaptırdı son halini gören tanıyamadı işte inanılmaz değişimi...

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun eski halinden eser yok! Burun estetiği yaptırdı son halini gören tanıyamadı işte inanılmaz değişimi...

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski halinden eser yok! Survivor 2021 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran fenomen yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu, burun estetiği yaptırdı. Geçirdiği operasyonun ardından son halini sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmeye Kalaycıoğlu'nu gören tanımakta zorlandı. Sosyal medya kullanıcılara, "Bu Aleyna olamaz", "Tanıyamadım", "Bambaşka biri olmuş" yorumlarında bulundu. İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun inanılmaz değişimi...

23.10.2021 01:43 - Son Güncelleme: 23.10.2021 01:43
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun eski halinden eser yok! Burun estetiği yaptırdı son halini gören tanıyamadı işte inanılmaz değişimi...

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Yarışma sonrası sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Kalaycıoğlu, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun eski halinden eser yok! Burun estetiği yaptırdı son halini gören tanıyamadı işte inanılmaz değişimi...

23 yaşındaki Aleyna, burun estetiği yaptırdı. Bandajlardan ve şişliklerden kurtulan fenomen yarışmacı, son halini sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun eski halinden eser yok! Burun estetiği yaptırdı son halini gören tanıyamadı işte inanılmaz değişimi...

Saç rengini de açtıran Kalaycıoğlu'nu görenler tanımakta zorlandı. Sosyal medya kullanıcılara, "Bu Aleyna olamaz", "Tanıyamadım", "Bambaşka biri olmuş" yorumlarında bulundu.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun eski halinden eser yok! Burun estetiği yaptırdı son halini gören tanıyamadı işte inanılmaz değişimi...

İşte Aleyna Kalaycıoğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri...

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun eski halinden eser yok! Burun estetiği yaptırdı son halini gören tanıyamadı işte inanılmaz değişimi...

Bensu Soral

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