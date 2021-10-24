Arka Sokaklar’dan ayrılan Alp Korkmaz’ın babası Arka Sokaklar’ın o ismiymiş! Ölüp neden ayrıldığı merak edilen Alp...

"Arka Sokaklar Ali öldü mü? Alp Korkmaz Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı?" sorularının yanıtları, dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Ekip, Harun'u kaçıran teröristlerin peşine düşmüştür. Teröristler gözlerini kırpmadan insanları öldürmektedir. Ekip bu işi sonlandırmak ve Harun'u kurtarmak için peşlerine düşer. Operasyon sırasında büyük bir çatışma yaşanır. Hüsnü, elinde bazuka olan teröristi görünce büyük şaşkınlık yaşar. Bazukasını ateşler ve hedefindeki kişiyi vurur. Ali çatışmada ağır yaralanır... Arka Sokaklar Ali'nin son bölümde şehit olduğu ve diziden ayrıldığı açıklandı.