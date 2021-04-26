Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen doğayla iç içe! Muhteşem pozlar veren oyuncunun aklı Karan’da kaldı…
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen doğayla iç içe! Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla hem takipçilerini güzelliğiyle mest etti hem de esprili notuyla gülümsetti. Orman yürüyüşü sonrası çekildiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, paylaşımına "Karan yemeğini yedi mi acaba?" notunu ekledi. İşte Fahriye Evcen'in beğeni yağmuruna tutulan o paylaşımı…
26.04.2021 16:07
- Son Güncelleme: 26.04.2021 17:22
Doğumdan sonra sıkı bir diyete giren ve her gün iki saate yakın yürüyüş yapan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Nisan 2019'da ilk oğlu Karan'ı kucağına alan Evcen, ormanda yürüyüş yaptığı sırada verdiği pozları 11,7 milyonluk Instagram hesabında paylaştı.
Karan doğduktan sonra ekranlara ara veren ve oğlunu kendi büyütmeyi tercih eden ünlü oyuncu, Instagram'ın hikaye kısmında da bir paylaşımda bulunarak esprili bir not düştü.
Şimdilerde ekranlara dönmek için gün sayan Evcen, Instagram hesabının hikaye bölümünde yayınladığı fotoğrafa "Karan yemeğini yedi mi acaba?" notunu ekledi.
Güzelliğiyle takipçilerini mest eden Evcen, esprili yönüyle de sevenlerini gülümsetmeyi başardı.