Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen doğayla iç içe! Muhteşem pozlar veren oyuncunun aklı Karan’da kaldı…

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen doğayla iç içe! Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla hem takipçilerini güzelliğiyle mest etti hem de esprili notuyla gülümsetti. Orman yürüyüşü sonrası çekildiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, paylaşımına "Karan yemeğini yedi mi acaba?" notunu ekledi. İşte Fahriye Evcen'in beğeni yağmuruna tutulan o paylaşımı…

26.04.2021 16:07 - Son Güncelleme: 26.04.2021 17:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





