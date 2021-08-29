Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan ifşa etti! Bomba twerk itirafı sonrası herkes iki ismi konuşuyor
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan ifşa etti! Bomba twerk itirafı sonrası herkes iki ismi konuşuyor...Survivor 2021'de en çok dikkat çeken isimlerin başında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan bir araya geldi. Aleyna Çalışkan Youtube kanalına konuk olan Survivor'daki yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte Survivor anılarını konuşunca olanlar oldu. İlginç açıklama ile dikkat çeken ikili gündeme bomba gibi düştü.
SURVIVOR'DA BOMBA TWERK İFŞASI!
Survivor 2021'de en çok dikkat çeken isimlerin başında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan bir araya geldi. Aleyna Çalışkan'ın Youtube kanalına Survivor'daki yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu konuk oldu. Survivor anılarını konuşan ikili ilginç bir açıklama yaptı.
Aleyna Çalışkan'ın adada yaşadıklarını anlatırken "Twerk yaptık Türk kanalında yayınlanmamış. Yunan'da yayınlanmış" dedi. Bunun üzerine Aleyna Kalaycıoğlu ise "Ah RTÜK! Hiçbiri yayınlanmamış" yorumunda bulundu.
Yarışmanın ilk aylarında yarışma kurallarını ihlal edecek şekilde gizlice yiyecek ve içecek temin etmeleri sebebiyle ceza alan birçok yarışmacı içerisinde yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan daha önce de bu konudaki itiraflarıyla dikkat çekmişti. İki yarışmacı o dönem temin ettikleri şeyin alkol olduğunu açıklamış ve gündem olmuştu.
ALEYNA'NIN GEZMEDİĞİ YARIŞMA YOK
Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğdu. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgilenmektedir.
Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Yarışmaya katılmasının ardından sosyal medya hesapları didik didik edilen Aleyna Çalışkan'ın oryantal şovu günlerce konuşulmuştu.