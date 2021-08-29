Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan ifşa etti! Bomba twerk itirafı sonrası herkes iki ismi konuşuyor

Yarışmanın ilk aylarında yarışma kurallarını ihlal edecek şekilde gizlice yiyecek ve içecek temin etmeleri sebebiyle ceza alan birçok yarışmacı içerisinde yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan daha önce de bu konudaki itiraflarıyla dikkat çekmişti. İki yarışmacı o dönem temin ettikleri şeyin alkol olduğunu açıklamış ve gündem olmuştu.