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Haberler Magazin Simge Sağın açtı da açtı sahne kıyafeti tam bir olay! Göğsünün ortasındaki dövmeyi göstermek için bunu da yaptı

Simge Sağın açtı da açtı sahne kıyafeti tam bir olay! Göğsünün ortasındaki dövmeyi göstermek için bunu da yaptı

Simge Sağın açtı da açtı sahne kıyafeti tam bir olay! Göğsünün ortasındaki dövmeyi göstermek için yeni elbise diktiren şarkıcı Simge Sağın, gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Simge Sağın, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Kırklareli'de konser veren Sağın'ın kendi tasarımı olan derin göğüs dekolteli mini beyaz elbisesi dikkat çekti.

29.08.2021 13:21 - Son Güncelleme: 29.08.2021 13:31
Simge Sağın açtı da açtı sahne kıyafeti tam bir olay! Göğsünün ortasındaki dövmeyi göstermek için bunu da yaptı

HEM ALTTAN HEM ÜSTTEN AÇTI

Simge Sağın'ın sahne kıyafeti tam bir olay! Göğsünün ortasındaki dövmeyi göstermek için bunu da yaptı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Simge Sağın açtı da açtı sahne kıyafeti tam bir olay! Göğsünün ortasındaki dövmeyi göstermek için bunu da yaptı

Simge Sağın Kırklareli'de 13.Vize Tarih ve Kültür Festivali'nde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Beyaz bir elbise tercih eden şarkıcı gündeme bomba gibi düştü.

Simge Sağın açtı da açtı sahne kıyafeti tam bir olay! Göğsünün ortasındaki dövmeyi göstermek için bunu da yaptı

Simge Sağın, göğüs arasına yaptırdığı dövmesini göstermek için beyaz dekolteli elbisesiyle sahneye çıktı.


Simge Sağın açtı da açtı sahne kıyafeti tam bir olay! Göğsünün ortasındaki dövmeyi göstermek için bunu da yaptı

Konserde verdiği pozları Instagram'da paylaşan Simge Sağın'ın derin göğüs dekoltesi dikkat çekti.

Simge Sağın açtı da açtı sahne kıyafeti tam bir olay! Göğsünün ortasındaki dövmeyi göstermek için bunu da yaptı

Önceki gün yırtmaçlı sabahlığının altına hiçbir şey giymeden paylaşan Simge Sağın'ın belli olan göğüs ucu sosyal medyada tepki çekmişti.

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