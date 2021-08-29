Rafet El Roman'ın çapkınlıkları hakkında kızı Su El Roman bakın neler söyledi! 'Herkes hayatını yaşasın' dedi bombayı patlattı
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'dan babasının çapkınlıkları hakkında şok sözler! 'Herkes hayatını yaşasın' dedi bombayı patlattı... 1996'da nikah masasına oturan ve 2002'de boşanan Rafet El Roman ile Tuba Altıntop çiftinin Su ve Şevval adında iki kız evladı var. Sık sık gündeme gelen Rafet El Roman'ın kızlarından Su, kariyerinde babasının izinden gidiyor. Çapkınlıklarıyla gündeme gelen babası hakkında konuşan Su El Roman bakın neler söyledi...
29.08.2021 11:43
- Son Güncelleme: 29.08.2021 11:43
1970 yılında ailesi Almanya'ya işçi olarak gittiğinde yedi yaşına kadar Uzunköprü Ömerbey köyünde anneannesi ile birlikte yaşadı. Birinci sınıfı köyde okuduktan sonra Almanya'ya ailesinin yanına gitti. Öğrenimini Almanya'da tamamlayan Rafet El Roman, on altı yaşında şarkı sözleri yazıp beste yapmaya başladı.
1998 yılında Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop'un kızı olarak Almanya'da dünyaya gelen Rafet El Roman'ın büyük kızı Su El Roman da babasının izinden gidiyor. Yabancı müzik coverları seslendirerek müzik yaşamına adım atan Su El Roman, babasının çapkınlıkları hakkında yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.