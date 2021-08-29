Rafet El Roman’ın çapkınlıkları hakkında kızı Su El Roman bakın neler söyledi! ’Herkes hayatını yaşasın’ dedi bombayı patlattı

Şarkıcılığa soyunan Su El Roman çapkınlıklarıyla gündeme gelen babası hakkında konuştu. Su "Herkes kendi hayatını yaşasın. Gün gelir ben de buna benzer şeylerle gündeme gelebilirim. Kimse için kötü düşünmüyorum, benim için de kimse düşünmesin. Can yakmadığın sürece sıkıntı yoktur" dedi.