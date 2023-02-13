Survivor Aleyna Kalaycıoğlu enkazdan çıkan o notu paylaştı! Duygularını yazdı yürek sızlattı: "Bir daha üzmemek, kırmamak ve sadece sevmek..."

"Sonunun hepimiz için aynı olduğunu bildiğimiz dünyada, hırslar ve egolar yüzünden hayatın içinde kaybolduk aslında. Yaşama sebebimizin "mutlu olmak" olduğunu unutalı çok oldu. Hayallerimizin peşinden koşarken belki de benliğimizi ve sevdiklerimizi ihmal ettik… Bunu okuyabiliyorsan hiçbir şey için geç değil... Bir daha üzmemek, kırmamak ve sadece sevmek için... Ben artık sadece mutlu olduğum bir hayat için mücadele edeceğim."