Survivor Aleyna Kalaycıoğlu enkazdan çıkan o notu paylaştı! Duygularını yazdı yürek sızlattı: "Bir daha üzmemek, kırmamak ve sadece sevmek..."
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu enkazdan çıkan o notu paylaştı! Duygularını yazan Aleyna Kalaycıoğlu yürek sızlattı. Türkiye'yi yıkan büyük depremin ardından enkaz çalışmaları sürerken enkaz alanında gelen fotoğraflar yürekleri dağlıyor. Aleyna Kalaycıoğlu da enkazda sevgiliye yazılan bir notu paylaşarak duygularını aktardı. İşte o kare...
"BİR DAHA ÜZMEMEK, KIRMAMAK VE SADECE SEVMEK..."
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu enkazdan çıkan o notu paylaştı! Duygularını yazdı yürek sızlattı.
Bu eşyalardan biri de enkazda bulunan ve sevgiliye yazılan "Özür dilerim sevgilim seni seviyorum" notu oldu. Aleyna Kalaycıoğlu da herkes gibi bu notu görünce yıkıldı ve duygularını şu cümlelerle paylaştı:
"Sonunun hepimiz için aynı olduğunu bildiğimiz dünyada, hırslar ve egolar yüzünden hayatın içinde kaybolduk aslında. Yaşama sebebimizin "mutlu olmak" olduğunu unutalı çok oldu. Hayallerimizin peşinden koşarken belki de benliğimizi ve sevdiklerimizi ihmal ettik… Bunu okuyabiliyorsan hiçbir şey için geç değil... Bir daha üzmemek, kırmamak ve sadece sevmek için... Ben artık sadece mutlu olduğum bir hayat için mücadele edeceğim."
ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?
Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa doğumludur. Yalova'da büyüyen yarışmacı annesi ve babası ayrıldıktan sonra İstanbul'da yaşamaya başlamış. İddialı yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'da lise eğitimi sonrasında aldığı dil eğitimiyle beraber ABD'de Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.
Aleyna annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'da yaşamını devam ettiriyor. 10 senedir voleybol oynayan Aleyna, son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer aldı.