Vav TV İzle
Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu'ndan paramparça eden paylaşım "Burnumdan gitmeyen kokular..." Demet Akalın dayanmadı "Hadi bakalım..."

Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu'ndan paramparça eden paylaşım "Burnumdan gitmeyen kokular..." Demet Akalın dayanmadı "Hadi bakalım..."

Katıldığı Var Mısın Yok Musun adlı yarışma programıyla hayatı değişen Hakan Hatipoğlu, Kahramanmaraş depremi sonrası soluğu deprem bölgesinde aldı. 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası depremzedelere yardım için deprem bölgesinde olan Hakan Hatipoğlu önceki gün yürekleri yakan bir paylaşım yapmıştı. Hatipoğlu deprem bölgesindeki paylaşımlarına devam ediyor. Önceki gün Taha Duymaz'ın bulunduğu enkaza giden Hakan Hatipoğlu bu kez Hatay sokaklarından paylaşım yaptı. Hatipoğlu'nun yaptığı paylaşıma Demet Akalın sessiz kalamadı. İşte detaylar...

13.02.2023 13:16 - Son Güncelleme: 13.02.2023 13:35
Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu’ndan paramparça eden paylaşım Burnumdan gitmeyen kokular... Demet Akalın dayanmadı Hadi bakalım...

Kahramanmaraş merkezlik 10 ili etkileyen depremler sonrası pek çok ünlü isim soluğu deprem bölgesinde aldı. Onlardan biri de Hakan Hatipoğlu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu’ndan paramparça eden paylaşım Burnumdan gitmeyen kokular... Demet Akalın dayanmadı Hadi bakalım...

AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu’ndan paramparça eden paylaşım Burnumdan gitmeyen kokular... Demet Akalın dayanmadı Hadi bakalım...

Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu’ndan paramparça eden paylaşım Burnumdan gitmeyen kokular... Demet Akalın dayanmadı Hadi bakalım...

Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardım eli uzanırken, pek çok ünlü isim de soluğu deprem bölgesinde aldı.

Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu’ndan paramparça eden paylaşım Burnumdan gitmeyen kokular... Demet Akalın dayanmadı Hadi bakalım...

Onlardan biri de Hakan Hatipoğlu oldu. Hatay'a giden Hatipoğlu kurtarma ekiplerine yardım ediyor.

SON DAKİKA