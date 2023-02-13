Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu'ndan paramparça eden paylaşım "Burnumdan gitmeyen kokular..." Demet Akalın dayanmadı "Hadi bakalım..."
Katıldığı Var Mısın Yok Musun adlı yarışma programıyla hayatı değişen Hakan Hatipoğlu, Kahramanmaraş depremi sonrası soluğu deprem bölgesinde aldı. 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası depremzedelere yardım için deprem bölgesinde olan Hakan Hatipoğlu önceki gün yürekleri yakan bir paylaşım yapmıştı. Hatipoğlu deprem bölgesindeki paylaşımlarına devam ediyor. Önceki gün Taha Duymaz'ın bulunduğu enkaza giden Hakan Hatipoğlu bu kez Hatay sokaklarından paylaşım yaptı. Hatipoğlu'nun yaptığı paylaşıma Demet Akalın sessiz kalamadı. İşte detaylar...
13.02.2023 13:16 - Son Güncelleme: 13.02.2023 13:35
AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.