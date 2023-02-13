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Haberler Magazin Gülben Ergen o not ve fotoğrafla yürek parçaladı! Minik Muhammed Ali depremzedeler için bakın ne yapmış: "Durumumuz iyi olmadığı için..."

Gülben Ergen o not ve fotoğrafla yürek parçaladı! Minik Muhammed Ali depremzedeler için bakın ne yapmış: "Durumumuz iyi olmadığı için..."

Gülben Ergen o not ve fotoğrafla yürek parçaladı! 2. sınıf öğrencisi Muhammed Ali depremzedeler için yazdığı not ve kurduğu cümlelerle kahretti. 10 ilimizi de vuran depremlerin ardından soluğu Kahramanmaraş ve Hatay'da alan Gülben Ergen'in Instagram'dan paylaştığı kareler dikkat çekti. Afetzedeleri ziyaret eden Ergen, minik Muhammed Ali'den gelen notla iç sızlattı.

13.02.2023 14:11 - Son Güncelleme: 13.02.2023 14:11
Gülben Ergen o not ve fotoğrafla yürek parçaladı! Minik Muhammed Ali depremzedeler için bakın ne yapmış: Durumumuz iyi olmadığı için...

"DURUMUMUZ İYİ OLMADIĞI İÇİN..."

Gülben Ergen o not ve fotoğrafla yürek parçaladı! Minik Muhammed Ali depremzedeler için bakın ne yapmış...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gülben Ergen o not ve fotoğrafla yürek parçaladı! Minik Muhammed Ali depremzedeler için bakın ne yapmış: Durumumuz iyi olmadığı için...

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Gülben Ergen o not ve fotoğrafla yürek parçaladı! Minik Muhammed Ali depremzedeler için bakın ne yapmış: Durumumuz iyi olmadığı için...

Binlerce insanın hayatını kaybettiği depremden sonra Gülben Ergen Kahramanmaraş ve Hatay'a gitti.

Gülben Ergen o not ve fotoğrafla yürek parçaladı! Minik Muhammed Ali depremzedeler için bakın ne yapmış: Durumumuz iyi olmadığı için...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gülben Ergen bu karelerin altına şu notu düştü;

"Kahramanmaraş ve Hatay'da…

Gördüğüm
Duyduğum
Şahit olduğum
Dinlediğim
Yaşadığım
Hissettiğim
Paylaşamadığım ne varsa içimi dağladı."

Gülben Ergen o not ve fotoğrafla yürek parçaladı! Minik Muhammed Ali depremzedeler için bakın ne yapmış: Durumumuz iyi olmadığı için...

"Yaralarımızı sarmak için birleşelim bir olalım tek olalım.
O kadar ağır ki bu travmanın derinlerimizdeki etkisi…
Çaba sarfeden, destek olan, çırpınan, yardımını eksik etmeyen kim varsa onun yoluna ışık tutun.
Kişi, kurum, vakıf, dost, sevdiğin, sevmediğin, beğenmediğin, dili, dini, mesleği ne ve kim olsa fark etmesin.
Yeter ki yapsın.
Nerden kimsen geldiğine değil nereye gittiğine bak…"

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