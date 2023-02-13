Gülben Ergen o not ve fotoğrafla yürek parçaladı! Minik Muhammed Ali depremzedeler için bakın ne yapmış: "Durumumuz iyi olmadığı için..."
Gülben Ergen o not ve fotoğrafla yürek parçaladı! 2. sınıf öğrencisi Muhammed Ali depremzedeler için yazdığı not ve kurduğu cümlelerle kahretti. 10 ilimizi de vuran depremlerin ardından soluğu Kahramanmaraş ve Hatay'da alan Gülben Ergen'in Instagram'dan paylaştığı kareler dikkat çekti. Afetzedeleri ziyaret eden Ergen, minik Muhammed Ali'den gelen notla iç sızlattı.
"DURUMUMUZ İYİ OLMADIĞI İÇİN..."
Gülben Ergen o not ve fotoğrafla yürek parçaladı! Minik Muhammed Ali depremzedeler için bakın ne yapmış...
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gülben Ergen bu karelerin altına şu notu düştü;
"Kahramanmaraş ve Hatay'da…
Gördüğüm
Duyduğum
Şahit olduğum
Dinlediğim
Yaşadığım
Hissettiğim
Paylaşamadığım ne varsa içimi dağladı."
"Yaralarımızı sarmak için birleşelim bir olalım tek olalım.
O kadar ağır ki bu travmanın derinlerimizdeki etkisi…
Çaba sarfeden, destek olan, çırpınan, yardımını eksik etmeyen kim varsa onun yoluna ışık tutun.
Kişi, kurum, vakıf, dost, sevdiğin, sevmediğin, beğenmediğin, dili, dini, mesleği ne ve kim olsa fark etmesin.
Yeter ki yapsın.
Nerden kimsen geldiğine değil nereye gittiğine bak…"