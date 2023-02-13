Gülben Ergen o not ve fotoğrafla yürek parçaladı! Minik Muhammed Ali depremzedeler için bakın ne yapmış: "Durumumuz iyi olmadığı için..."

"Yaralarımızı sarmak için birleşelim bir olalım tek olalım.

O kadar ağır ki bu travmanın derinlerimizdeki etkisi…

Çaba sarfeden, destek olan, çırpınan, yardımını eksik etmeyen kim varsa onun yoluna ışık tutun.

Kişi, kurum, vakıf, dost, sevdiğin, sevmediğin, beğenmediğin, dili, dini, mesleği ne ve kim olsa fark etmesin.

Yeter ki yapsın.

Nerden kimsen geldiğine değil nereye gittiğine bak…"