Vav TV İzle

Aydan Şener genç kızlara taş çıkartan pozuyla ortalığı yıktı geçti! O Yeşilçam'ın 'vamp kadını'nın yeğeni, 1981 Türkiye Güzeli...

Aydan Şener genç kızlara taş çıkartan pozuyla ortalığı yıktı geçti! O Yeşilçam'ın 'vamp kadını'nın yeğeni, 1981 Türkiye Güzeli... Takvimler 1981 yılını gösterirken Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı. Başına takılan taçla birlikte hayatı da değişti. Aradan uzun zaman geçti ama o hala yıllara meydan okumayı sürdürüyor. Son haliyle genç kızlara taş çıkartıyor' dedirten 58 yaşındaki Aydan Şener'in özel hayatı gündem oldu. Türkiye Güzeli seçildikten iki yıl sonra, 1983 yılında, oyunculuğa adım atan ve dönemin ünlü futbolcularından Ayhan Akbin ile evlenen başarılı isim, 1983 ile 1991 yılları arasında evli kaldığı Ayhan Akbin'den Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kızı da kendisi gibi oyunculuğu seçen Aydan Şener hakkında çoğu kişinin bilmediği konu ise Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran ünlü oyuncunun yeğeni olduğu...

25.05.2021 14:06 - Son Güncelleme: 25.05.2021 14:40
Aydan Şener genç kızlara taş çıkartan pozuyla ortalığı yıktı geçti! O Yeşilçam'ın 'vamp kadını'nın yeğeni, 1981 Türkiye Güzeli...

Aydan Şener genç kızlara taş çıkartan pozuyla ortalığı yıktı geçti! O Yeşilçam'ın 'vamp kadını'nın yeğeni, 1981 Türkiye Güzeli... Sosyal medyayı aktif kullanan 58 yaşındaki Aydan Şener Instagram'dan yeni paylaşımda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aydan Şener genç kızlara taş çıkartan pozuyla ortalığı yıktı geçti! O Yeşilçam'ın 'vamp kadını'nın yeğeni, 1981 Türkiye Güzeli...

Gözünde gözlüğü ile poz veren Aydan Şener'n fotoğrafını gören takipçileri, 'Bu nasıl bir güzellik hala aynı,' 'Genç kızlara taş çıkartan güzellik' gibi yorumlarda bulundu.

Aydan Şener genç kızlara taş çıkartan pozuyla ortalığı yıktı geçti! O Yeşilçam'ın 'vamp kadını'nın yeğeni, 1981 Türkiye Güzeli...

Son hali ile kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Aydan Şener'in özel hayatı da gündemde yerini aldı.

Aydan Şener genç kızlara taş çıkartan pozuyla ortalığı yıktı geçti! O Yeşilçam'ın 'vamp kadını'nın yeğeni, 1981 Türkiye Güzeli...

1981 yılının Türkiye Güzeli Aydan Şener'in, Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran ünlü oyuncunun yeğeni olduğunu öğrenenler şoke oldu.

Aydan Şener genç kızlara taş çıkartan pozuyla ortalığı yıktı geçti! O Yeşilçam'ın 'vamp kadını'nın yeğeni, 1981 Türkiye Güzeli...

Şener, podyumlardan ve kamera karşısından uzaklaşmış olsa da kariyerini tiyatro sahnesinde sürdürüyor. İyi bir sosyal medya kullanıcısı olan Şener, Instagram sayfasından da hayranlarıyla buluşmayı sürdürüyor.