Aydan Şener genç kızlara taş çıkartan pozuyla ortalığı yıktı geçti! O Yeşilçam'ın 'vamp kadını'nın yeğeni, 1981 Türkiye Güzeli...

Aydan Şener genç kızlara taş çıkartan pozuyla ortalığı yıktı geçti! O Yeşilçam'ın 'vamp kadını'nın yeğeni, 1981 Türkiye Güzeli... Takvimler 1981 yılını gösterirken Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı. Başına takılan taçla birlikte hayatı da değişti. Aradan uzun zaman geçti ama o hala yıllara meydan okumayı sürdürüyor. Son haliyle genç kızlara taş çıkartıyor' dedirten 58 yaşındaki Aydan Şener'in özel hayatı gündem oldu. Türkiye Güzeli seçildikten iki yıl sonra, 1983 yılında, oyunculuğa adım atan ve dönemin ünlü futbolcularından Ayhan Akbin ile evlenen başarılı isim, 1983 ile 1991 yılları arasında evli kaldığı Ayhan Akbin'den Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kızı da kendisi gibi oyunculuğu seçen Aydan Şener hakkında çoğu kişinin bilmediği konu ise Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran ünlü oyuncunun yeğeni olduğu...

25.05.2021 14:06 - Son Güncelleme: 25.05.2021 14:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





