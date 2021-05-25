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İrem Derici kiloları verdi hemen siyah bikinili paylaşım geldi! 34 yaşındaki şarkıcı İrem Derici sosyal medyayı salladı

Yaza fit girmek isteyen İrem Derici, nisan ortasında Şeyda Çoşkun ile diyete başlamıştı. Şarkıcı 1.5 ayda 10 kilo verdi. Arkadaşlarıyla Antalya- Kalkan'da villa tutan İrem Derici kalabalıklardan uzak bir tatil yapıyor. Derici, sosyal medya hesabından da cesur bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşıyor. İrem Derici, bikinili kareleriyle adeta şov yaptı, yüz binlerce beğeni topladı.

25.05.2021 13:14 - Son Güncelleme: 25.05.2021 13:14
İrem Derici kiloları verdi hemen siyah bikinili paylaşım geldi! 34 yaşındaki şarkıcı İrem Derici sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı İrem Derici kapanmanın ardından soluğu tatilde almıştı. Zayıfladığı görülen Derici, Instagram hesabından adeta şov yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İrem Derici kiloları verdi hemen siyah bikinili paylaşım geldi! 34 yaşındaki şarkıcı İrem Derici sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı İrem Derici yaptığı her açıklama ve paylaşım ile magazin gündeminin demir başları arasında yer alıyor.

İrem Derici kiloları verdi hemen siyah bikinili paylaşım geldi! 34 yaşındaki şarkıcı İrem Derici sosyal medyayı salladı

Instagram'da 7,2 milyon takipçiye sahip olan İrem Derici, tam kapanma sonrasında sezonu açtı ve soluğu tatilde aldı.

İrem Derici kiloları verdi hemen siyah bikinili paylaşım geldi! 34 yaşındaki şarkıcı İrem Derici sosyal medyayı salladı

Zayıfladığı görülen Derici, Instagram hesabından adeta şov yapıyor.

İrem Derici kiloları verdi hemen siyah bikinili paylaşım geldi! 34 yaşındaki şarkıcı İrem Derici sosyal medyayı salladı

Yaza fit girmek isteyen İrem Derici, nisan ortasında Şeyda Çoşkun ile diyete başlamıştı.