İrem Derici kiloları verdi hemen siyah bikinili paylaşım geldi! 34 yaşındaki şarkıcı İrem Derici sosyal medyayı salladı

Yaza fit girmek isteyen İrem Derici, nisan ortasında Şeyda Çoşkun ile diyete başlamıştı. Şarkıcı 1.5 ayda 10 kilo verdi. Arkadaşlarıyla Antalya- Kalkan'da villa tutan İrem Derici kalabalıklardan uzak bir tatil yapıyor. Derici, sosyal medya hesabından da cesur bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşıyor. İrem Derici, bikinili kareleriyle adeta şov yaptı, yüz binlerce beğeni topladı.

25.05.2021 13:14 - Son Güncelleme: 25.05.2021 13:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





