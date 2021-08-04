Survivor Aleyna dekolte sınırlarını aştı bikinili pozlarını görenlerin ağzı açık kaldı! O ünlü şarkıcıyla sevgili çıkan Aleyna Kalaycıoğlu...
TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon belli oldu ve final yaptı. Ancak yankıları hala sürüyor. Yiğit Alp Poyraz ve İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu Survivor 2021'de şampiyonluk ipini İsmail Balaban göğüsledi. Belki şampiyon olamadı ama Survivor en çok da Aleyna Kalaycıoğlu'na yaradı. Güzel sesiyle yarışmaya damga vuran ve şarkı çıkarmaya hazırlanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun son paylaşımları sosyal medyayı sallıyor. Dekolteli paylaşımlarıyla şaşırtan Aleyna Kalaycıoğlu ağızları bir karış açık bırakmaya devam ediyor.
TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor kısa bir süre önce finali yaptı. Sevilerek takip edilen yarışmadaki dikkat çeken isimlerden biri ise Aleyna Kalaycıoğlu olarak karşımıza çıktı. Yarışmacı yarışmayı 4. olarak bitirse de geniş hayran kitlesine sahip oldu. Kısa süre önce finalini yapan Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu her hareketi ile sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Yarışmadan 4. olarak ayrılan yarışmacı, senenin yorgunluğunu ise yaz tatilinde atıyor. Yaz boyunca yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
ALEYNA KALYCIOĞLU BİKİNİLİ POZLA DİKKAT ÇEKTİ!
Survivor Aleyna'nın sosyal medyadaki dekolteli halini görenler ise şok etkisi yaşadılar. Ada'da adı aşk dedikodularına karışan Kalaycıoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edilen Batuhan tarafından ise çok kıskanıldığı başka bir iddia olarak magazin gündemine yansıdı.
Survivor yarışması ardından geniş hayran kitlesine sahip olan yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabında alımlı pozlar verdiği fotoğraflarını paylaşarak dikkatleri bu yöne çekiyor. Tatil beldesinde yorgunluğunu atan yarışmacı, fit hali ve kalça dekoltesi ile herkesi şaşkına çevirdi.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun Hollywood vari verdiği pozlar sosyal medyayı sallamıştı. Tatil için Bodrum'a giden Aleyna Kalaycıoğlu yine yaptığı paylaşımlarla gündemde.
'BODRUM MU DAHA SICAK ÇEŞME Mİ?'
'Bodrum mu daha sıcak Çeşme mi?' paylaşımıyla sosyal medyayı sallayan Aleyna Kalaycıoğlu hızını alamadı.