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Afra Saraçoğlu her şeyi tek tek itiraf etti! '22 yaşımdayım ama...' Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi Afra Saraçoğlu...

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Afra Saraçoğlu son dönemde Mert Yazıcıoğlu'yla yaşadığı aşka gündemden düşmüyor. 4 milyona yakın takip sayısıyla dikkatleri üzerine geçen Afra Saraçoğlu özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. 2019 yılından bu yana Mert Yazıcıoğlu'yla sevgili olan Afra Saraçoğlu'nun yaptığı itiraflar magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Afra Saraçoğlu'nun çok konuşulacak itirafları&hellip;

04.08.2021 11:35 - Son Güncelleme: 04.08.2021 11:35
Afra Saraçoğlu her şeyi tek tek itiraf etti! ’22 yaşımdayım ama...’ Mert Yazıcıoğlu’nun sevgilisi Afra Saraçoğlu...

Oyuncu Afra Saraçoğlu kendini anlattı. Sette çok disiplini olduğunu, çalışmaktan hiç şikayet etmediğini söyledi. Ayrıca "22 yaşımdayım ama olgun bir genç kızım" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Afra Saraçoğlu her şeyi tek tek itiraf etti! ’22 yaşımdayım ama...’ Mert Yazıcıoğlu’nun sevgilisi Afra Saraçoğlu...

1- Mantığım her zaman duygularımdan ağır basar.

Afra Saraçoğlu her şeyi tek tek itiraf etti! ’22 yaşımdayım ama...’ Mert Yazıcıoğlu’nun sevgilisi Afra Saraçoğlu...

2- Hırslı değil azimliyim.

Afra Saraçoğlu her şeyi tek tek itiraf etti! ’22 yaşımdayım ama...’ Mert Yazıcıoğlu’nun sevgilisi Afra Saraçoğlu...

3- Ayrıntılara önem veririm.

Afra Saraçoğlu her şeyi tek tek itiraf etti! ’22 yaşımdayım ama...’ Mert Yazıcıoğlu’nun sevgilisi Afra Saraçoğlu...

4- Küçük şeylerden mutlu olmasını bilirim.