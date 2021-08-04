Afra Saraçoğlu her şeyi tek tek itiraf etti! '22 yaşımdayım ama...' Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi Afra Saraçoğlu...
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Afra Saraçoğlu son dönemde Mert Yazıcıoğlu'yla yaşadığı aşka gündemden düşmüyor. 4 milyona yakın takip sayısıyla dikkatleri üzerine geçen Afra Saraçoğlu özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. 2019 yılından bu yana Mert Yazıcıoğlu'yla sevgili olan Afra Saraçoğlu'nun yaptığı itiraflar magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Afra Saraçoğlu'nun çok konuşulacak itirafları…
04.08.2021 11:35
- Son Güncelleme: 04.08.2021 11:35
Oyuncu Afra Saraçoğlu kendini anlattı. Sette çok disiplini olduğunu, çalışmaktan hiç şikayet etmediğini söyledi. Ayrıca "22 yaşımdayım ama olgun bir genç kızım" dedi.