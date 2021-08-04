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Haberler Magazin Seda Akman gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı kırk takla atsa da kaçamadı! Masumlar Apartmanı'nın yıldızı bikini vücuduyla hayran bıraktı

Seda Akman gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı kırk takla atsa da kaçamadı! Masumlar Apartmanı'nın yıldızı bikini vücuduyla hayran bıraktı

Masumlar Apartmanı adlı dizide Han'ın terapisti Yağmur karakterine hayat veren 43 yaşındaki oyuncu Seda Akman sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Tatil için Bodrum'u seçen Seda Akman önceki gün bir beachte görüntülendi. Deniz içerisinde neşeli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, dubalara kadar yüzüp spor yapmayı ihmal etmedi. Seda Akman'ın arkadaş grubunda gizemli erkek arkadaşı olduğu da iddia edildi.

04.08.2021 10:30 - Son Güncelleme: 04.08.2021 10:30
Seda Akman gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı kırk takla atsa da kaçamadı! Masumlar Apartmanı’nın yıldızı bikini vücuduyla hayran bıraktı

Oyuncu Seda Akman, önceki gün Bodrum Ortakent'teki bir beach'te objektiflere yansıdı. Kadın arkadaşlarıyla denize giren Akman'ın keyfinin yerinde olduğu gözlendi.

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Seda Akman gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı kırk takla atsa da kaçamadı! Masumlar Apartmanı’nın yıldızı bikini vücuduyla hayran bıraktı

Son olarak sezon finali yapan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde 'Han'ın terapisti 'Dr. Yağmur' karakterine hayat veren Seda Akman, Bodrum'da tatil yapıyor.

Seda Akman gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı kırk takla atsa da kaçamadı! Masumlar Apartmanı’nın yıldızı bikini vücuduyla hayran bıraktı

Ortakent'te bir beach'te görüntülenen ve deniz içerisinde neşeli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, dubalara kadar yüzüp spor yapmayı ihmal etmedi.

Seda Akman gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı kırk takla atsa da kaçamadı! Masumlar Apartmanı’nın yıldızı bikini vücuduyla hayran bıraktı

Uzun süre denizde vakit geçirip serinledikten sonra arkadaş grubuyla şakalaşan Seda Akman, oturduğu masaya gidince keyfinin sebebi anlaşıldı.

Seda Akman gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı kırk takla atsa da kaçamadı! Masumlar Apartmanı’nın yıldızı bikini vücuduyla hayran bıraktı

43 yaşındaki oyuncu, masada erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişinin yanına giderek sohbet etti.