Seda Akman gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı kırk takla atsa da kaçamadı! Masumlar Apartmanı'nın yıldızı bikini vücuduyla hayran bıraktı
Masumlar Apartmanı adlı dizide Han'ın terapisti Yağmur karakterine hayat veren 43 yaşındaki oyuncu Seda Akman sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Tatil için Bodrum'u seçen Seda Akman önceki gün bir beachte görüntülendi. Deniz içerisinde neşeli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, dubalara kadar yüzüp spor yapmayı ihmal etmedi. Seda Akman'ın arkadaş grubunda gizemli erkek arkadaşı olduğu da iddia edildi.
04.08.2021 10:30
- Son Güncelleme: 04.08.2021 10:30