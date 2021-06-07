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Survivor Aleyna çıka çıka bakın kim çıktı o da ekrankolik! Annesi Zuhal Kalaycıoğlu'yla Acun Ilıcalı'yı çileden çıkaran Aleyna...

Survivor 2021'in başından bu yana en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Aleyna Kalaycıoğlu. 1998 doğumlu yarışmacı başarılı performansı ve güzel sesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Batuhan Karacakaya'yla yakınlaştığı iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu'nın adı aynı zamanda Emin Günenç ve Yiğit Poyraz'la da anılmıştı. Son olarak annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun Ayşe Yüksel'in ailesi ve Acun Ilıcalı'yla yaşadığı problemlerle gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu'nun herkesi şaşırtan bir videosu ortaya çıktı. Meğer o da kameralara aşina olan bir isimmiş.

07.06.2021 13:20 - Son Güncelleme: 07.06.2021 13:20
Survivor Aleyna çıka çıka bakın kim çıktı o da ekrankolik! Annesi Zuhal Kalaycıoğlu'yla Acun Ilıcalı'yı çileden çıkaran Aleyna...

14 sezondur yayın hayatına devam Survivor'ın yine adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl reytinglerde büyük bir düşüş yaşadığı bilinen Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu. Sezon başından bu yana gönüllüler takımının en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

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Survivor Aleyna çıka çıka bakın kim çıktı o da ekrankolik! Annesi Zuhal Kalaycıoğlu'yla Acun Ilıcalı'yı çileden çıkaran Aleyna...

Ayşe Yüksel'in ailesinin engelli Cansu'ya hakaret ettiğini ve Acun Ilıcalı'nın Aleyna'ya sahip çıkmadığını söyleyen Zuhal Kalaycıoğlu kızının yarışmadan çekilmesini istemişti.

Survivor Aleyna çıka çıka bakın kim çıktı o da ekrankolik! Annesi Zuhal Kalaycıoğlu'yla Acun Ilıcalı'yı çileden çıkaran Aleyna...

Acun Ilıcalı'nın da sabrını taşıran bu olaylar sonrası Aleyna Kalaycıoğlu merak ediliyor. Ortaya da öyle görüntüler çıktı ki şaşıp kalmamak imkansız.

Survivor Aleyna çıka çıka bakın kim çıktı o da ekrankolik! Annesi Zuhal Kalaycıoğlu'yla Acun Ilıcalı'yı çileden çıkaran Aleyna...

Aleyna Kalaycıoğlu, ünlüler takımından Batuhan Karacakaya ile yakınlaştı.

Survivor Aleyna çıka çıka bakın kim çıktı o da ekrankolik! Annesi Zuhal Kalaycıoğlu'yla Acun Ilıcalı'yı çileden çıkaran Aleyna...

Aleyna'nın Batuhan'ın boynuna sarıldığı o anlar gözlerden kaçmamıştı.