Survivor Aleyna çıka çıka bakın kim çıktı o da ekrankolik! Annesi Zuhal Kalaycıoğlu'yla Acun Ilıcalı'yı çileden çıkaran Aleyna...

Survivor 2021'in başından bu yana en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Aleyna Kalaycıoğlu. 1998 doğumlu yarışmacı başarılı performansı ve güzel sesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Batuhan Karacakaya'yla yakınlaştığı iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu'nın adı aynı zamanda Emin Günenç ve Yiğit Poyraz'la da anılmıştı. Son olarak annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun Ayşe Yüksel'in ailesi ve Acun Ilıcalı'yla yaşadığı problemlerle gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu'nun herkesi şaşırtan bir videosu ortaya çıktı. Meğer o da kameralara aşina olan bir isimmiş.

07.06.2021 13:20 - Son Güncelleme: 07.06.2021 13:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





