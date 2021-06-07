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Mehmet Ali Erbil hastanelik oldu Funda Aksu soluğu yanında aldı! İkinci kez düşen Mehmet Ali Erbil'in son durumu...

Mehmet Ali Erbil hastanelik oldu Funda Aksu soluğu yanında aldı! İkinci kez evinde düşerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabının profil fotoğrafına İzmirli Funda Aksu ile yan yana karesini ekleyen ve ardından aşk dedikoduları ile gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in son hali ve sağlık durumuna ilişkin ilk haber de aralarında aşk olmadığını ifade eden Funda Aksu'dan geldi. İşte 3 yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşen ve kırılan kaburga kemiklerinin akciğer zarına batması ile 235 gün hastanede yaşam mücadelesi veren Mehmet Ali Erbil'in son durumu...

07.06.2021 13:31 - Son Güncelleme: 07.06.2021 14:03
Mehmet Ali Erbil hastanelik oldu Funda Aksu soluğu yanında aldı! İkinci kez düşen Mehmet Ali Erbil'in son durumu...

Mehmet Ali Erbil hastanelik oldu Funda Aksu soluğu yanında aldı! İkinci kez düşen Mehmet Ali Erbil'in son durumu, geçtiğimiz günlerde adı aşk dedikodularına karıştığı Funda Aksu'dan geldi.

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Mehmet Ali Erbil hastanelik oldu Funda Aksu soluğu yanında aldı! İkinci kez düşen Mehmet Ali Erbil'in son durumu...

Üç yıl önce evinin banyosunda düşen, kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olan, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, ikinci kez evine düştü.

Mehmet Ali Erbil hastanelik oldu Funda Aksu soluğu yanında aldı! İkinci kez düşen Mehmet Ali Erbil'in son durumu...

Evinde düşen Erbil'in apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bir gün hastanede kalan Mehmet Ali Erbil, şu an evinde dinleniyor.

Mehmet Ali Erbil hastanelik oldu Funda Aksu soluğu yanında aldı! İkinci kez düşen Mehmet Ali Erbil'in son durumu...

Geçtiğimiz günlerde İzmirli iş kadını Funda Aksu ile aşk yaşadığına dair haberlerle anılan Erbil, "Kendisi değer verdiğim bir hanımefendi" yorumunda bulunmuş ve sosyal medya hesaplarındaki profil görsellerine de Aksu'nun fotoğraflarını koymuştu.

Mehmet Ali Erbil hastanelik oldu Funda Aksu soluğu yanında aldı! İkinci kez düşen Mehmet Ali Erbil'in son durumu...

Eski sağlığına kavuştuğundan beri özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'i ziyarete giden Funda Aksu, Yasmin Erbil ile paylaşımda bulundu.