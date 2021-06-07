Mehmet Ali Erbil hastanelik oldu Funda Aksu soluğu yanında aldı! İkinci kez düşen Mehmet Ali Erbil'in son durumu...

Mehmet Ali Erbil hastanelik oldu Funda Aksu soluğu yanında aldı! İkinci kez evinde düşerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabının profil fotoğrafına İzmirli Funda Aksu ile yan yana karesini ekleyen ve ardından aşk dedikoduları ile gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in son hali ve sağlık durumuna ilişkin ilk haber de aralarında aşk olmadığını ifade eden Funda Aksu'dan geldi. İşte 3 yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşen ve kırılan kaburga kemiklerinin akciğer zarına batması ile 235 gün hastanede yaşam mücadelesi veren Mehmet Ali Erbil'in son durumu...

07.06.2021 13:31 - Son Güncelleme: 07.06.2021 14:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





