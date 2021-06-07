Bülent Serttaş'ın yeni klibi olay oldu! 'Hiç yakıştı mı?' İbo Show'da oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş çıplak kadınlarla...

Bülent Serttaş'ın yeni klibi sosyal medyada olay oldu!Geçtiğimiz aylarda İbo Show'a konuk olan Bülent Serttaş, oryantal Didem Kınalı dans ederken başını çevirmiş ve uzun süre tartışmaların merkezinde yer almıştı. Hatta Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez de sete dans ettiği anlarla gündeme gelmiş, oyuncu arkadaşı, Erkan Kolçak Köstendil'in tavırları yine Bülent Serttaş'ı gündeme getirmişti. İbo Show'da oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş yeni klibinde çıplak kadınlarla dans etti Twitter'da tartışmayı yeniden alevlendirdi.

07.06.2021 12:57 - Son Güncelleme: 07.06.2021 13:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





