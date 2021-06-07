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Bülent Serttaş'ın yeni klibi olay oldu! 'Hiç yakıştı mı?' İbo Show'da oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş çıplak kadınlarla...

Bülent Serttaş'ın yeni klibi sosyal medyada olay oldu!Geçtiğimiz aylarda İbo Show'a konuk olan Bülent Serttaş, oryantal Didem Kınalı dans ederken başını çevirmiş ve uzun süre tartışmaların merkezinde yer almıştı. Hatta Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez de sete dans ettiği anlarla gündeme gelmiş, oyuncu arkadaşı, Erkan Kolçak Köstendil'in tavırları yine Bülent Serttaş'ı gündeme getirmişti. İbo Show'da oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş yeni klibinde çıplak kadınlarla dans etti Twitter'da tartışmayı yeniden alevlendirdi.

07.06.2021 12:57 - Son Güncelleme: 07.06.2021 13:08
Bülent Serttaş'ın yeni klibi olay oldu! 'Hiç yakıştı mı?' İbo Show'da oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş çıplak kadınlarla...

'HİÇ YAKIŞTI MI?'

Bülent Serttaş'ın yeni klibi olay oldu! İbo Show'da oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş çıplak kadınlarla ortaya çıkınca sosyal medyada tepki çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bülent Serttaş'ın yeni klibi olay oldu! 'Hiç yakıştı mı?' İbo Show'da oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş çıplak kadınlarla...

Ocak ayında İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen ibo Show'a katılan Bülent Serttaş, oryantal Didem Kınalı karşısında dans ederken sürekli başını farklı yöne çevirmişti.

Bülent Serttaş'ın yeni klibi olay oldu! 'Hiç yakıştı mı?' İbo Show'da oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş çıplak kadınlarla...

Hatta o dönem Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez, Instagram'dan oryantal görüntüleri ile dikkat çekmiş, rol arkadaşının kafasını çevirmesi ise akıllara yine Bülent Serttaş'ı getirmişti.

Bülent Serttaş'ın yeni klibi olay oldu! 'Hiç yakıştı mı?' İbo Show'da oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş çıplak kadınlarla...

Bu görüntüleriyle haftalarca konuşulan Serttaş, bu kez de yeni klibiyle gündeme geldi.

Bülent Serttaş'ın yeni klibi olay oldu! 'Hiç yakıştı mı?' İbo Show'da oryantal Didem'e bakmayan Bülent Serttaş çıplak kadınlarla...

Daha önce sosyal medyada İbo Show'daki hareketiyle çok konuşulan Serttaş, yine gündem oldu.