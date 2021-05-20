Survivor Aleyna çıka çıka bakın kim çıktı adeta bir ekran bağımlısı gezmediği program yok! Survivor Aleyna Çalışkan meğer...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın en çok söz ettiren isimlerinden biri de, yarışmaya yedeklerden dahil olan Aleyna Çalışkan. Aleyna Kalaycıoğlu'nun yakın arkadaşı Aleyna Çalışkan, pek çok yarışmacıyla polemiğe girmiş, özellikle Uğurtan Dora'yla olan kavgalarıyla ön plana çıkmış ancak performansı beklenenin çok çok altında kalmış bir isim. TikTok'ta çektiği göbek dansı videosu olay olan Aleyna Çalışkan bakın çıka çıka kim çıktı. Meğer o da pek çok Survivor yarışmacısı gibi daha önceden aşina olduğumuz bir isimmiş.

20.05.2021 12:08 - Son Güncelleme: 20.05.2021 12:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





