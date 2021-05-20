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Survivor Aleyna çıka çıka bakın kim çıktı adeta bir ekran bağımlısı gezmediği program yok! Survivor Aleyna Çalışkan meğer...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın en çok söz ettiren isimlerinden biri de, yarışmaya yedeklerden dahil olan Aleyna Çalışkan. Aleyna Kalaycıoğlu'nun yakın arkadaşı Aleyna Çalışkan, pek çok yarışmacıyla polemiğe girmiş, özellikle Uğurtan Dora'yla olan kavgalarıyla ön plana çıkmış ancak performansı beklenenin çok çok altında kalmış bir isim. TikTok'ta çektiği göbek dansı videosu olay olan Aleyna Çalışkan bakın çıka çıka kim çıktı. Meğer o da pek çok Survivor yarışmacısı gibi daha önceden aşina olduğumuz bir isimmiş.

20.05.2021 12:08 - Son Güncelleme: 20.05.2021 12:08
Survivor Aleyna çıka çıka bakın kim çıktı adeta bir ekran bağımlısı gezmediği program yok! Survivor Aleyna Çalışkan meğer...

14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Emin Günenç'in diskalifiye olmasının ardından gönüllüler takımına gelen Aleyna Çalışkan dikkat çekiyor. Aleyna Çalışkan hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Aleyna çıka çıka bakın kim çıktı adeta bir ekran bağımlısı gezmediği program yok! Survivor Aleyna Çalışkan meğer...

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunuculuğunu üstlendiği Survivor'ın adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Aleyna Çalışkan oldu.

Survivor Aleyna çıka çıka bakın kim çıktı adeta bir ekran bağımlısı gezmediği program yok! Survivor Aleyna Çalışkan meğer...

1998 doğumlu yarışmacı hakkında araştırma yapanlar gördüklerine inanamadı ve akıllarda soru işaretleri oluştu, bakın neden.

Survivor Aleyna çıka çıka bakın kim çıktı adeta bir ekran bağımlısı gezmediği program yok! Survivor Aleyna Çalışkan meğer...

Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğdu. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgilenmektedir.

Survivor Aleyna çıka çıka bakın kim çıktı adeta bir ekran bağımlısı gezmediği program yok! Survivor Aleyna Çalışkan meğer...

Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.