Camdaki Kız'ın çapkın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu Ajda Pekkan gerçeğiyle şoke etti! Meğer Ajda Pekkan'ın...
Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümünden izleyicinin sosyal medyada sıkça konuştuğu dizilerden biri haline gelen Camdaki Kız, olumlu tepkilerle karşılaştı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu kadınların yeni gözdesi. 1991 doğumlu Feyyaz Şerifoğlu Camdaki Kız öncesinde yine Burcu Biricik'le Kırmızı Oda'da rol aldı ve kariyerindeki patlamayı yaşadı. Son olarak cinsel fantezi odasıyla sosyal medyayı sallayan Feyyaz Şerifoğlu hakkında araştırma yapanlar hakkında bu gerçekleri görünce şaştı kaldı.
ÜNLÜLERİN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ
Bir zamanların ünlü oyuncusu Yeşim Büber şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Aynalı Tahir dizisi ile akıllara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile yaşamını birleştirmişti. 11 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.
Görüntü yönetmeni eşi Mehmet Aksın ve ikiz çocuklarıyla yıllardır mavi sulara yelken açan Yeşim Büber, teknesini yenilemeye gitti. Mutfak ve banyosunu elden geçiren oyuncu, önceki gün teknenin motorunu tamir etti. Tamir işinde usta olduğunu gözler önüne seren Büber, Fethiye'de bir iskeleye demir attıklarını söyledi.