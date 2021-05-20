Esra Bilgiç Uğur Güneş bombasını patlattı sonra tavrını koydu 'aile yapısını zedeleyecek...' Bir Zamanlar Çukurova ve Ramo'nun yıldızları...

Ramo'nun final yapmasının ardından ekranlarında yer alıp almayacağı merak edilen Esra Bilgiç son dakika bombasını, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Yılmaz karakteriyle gönüllere taht kuran ve ayrılığıyla herkesi üzen Uğur Güneş'le patlatmıştı. Henüz bugün yankılarını dinmemişken Esra Bilgiç, herkesi şaşırtacak açıklamalarda bulundu. Oyunculukta kuralları olduğunu söyleyen Bilgiç, yaptığı açıklama ile sosyal medyaya damga vurdu. İşte Esra Bilgiç'in dikkat çeken açıklamaları...

20.05.2021 12:50 - Son Güncelleme: 20.05.2021 12:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





