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Esra Bilgiç Uğur Güneş bombasını patlattı sonra tavrını koydu 'aile yapısını zedeleyecek...' Bir Zamanlar Çukurova ve Ramo'nun yıldızları...

Ramo'nun final yapmasının ardından ekranlarında yer alıp almayacağı merak edilen Esra Bilgiç son dakika bombasını, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Yılmaz karakteriyle gönüllere taht kuran ve ayrılığıyla herkesi üzen Uğur Güneş'le patlatmıştı. Henüz bugün yankılarını dinmemişken Esra Bilgiç, herkesi şaşırtacak açıklamalarda bulundu. Oyunculukta kuralları olduğunu söyleyen Bilgiç, yaptığı açıklama ile sosyal medyaya damga vurdu. İşte Esra Bilgiç'in dikkat çeken açıklamaları...

20.05.2021 12:50 - Son Güncelleme: 20.05.2021 12:50
Esra Bilgiç Uğur Güneş bombasını patlattı sonra tavrını koydu 'aile yapısını zedeleyecek...' Bir Zamanlar Çukurova ve Ramo'nun yıldızları...

"Diriliş Ertuğrul" dizisinde hayat verdiği 'Halime Sultan' karakteriyle gönüllere taht kuran, Ramo'da canlandırdığı 'Sibel' karakteriyle de adından söz ettiren oyuncu Esra Bilgiç, güzelliğiyle sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

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Esra Bilgiç Uğur Güneş bombasını patlattı sonra tavrını koydu 'aile yapısını zedeleyecek...' Bir Zamanlar Çukurova ve Ramo'nun yıldızları...

Son yılların gözde oyuncularından Esra Bilgiç, oyunculuk kariyerine ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu.

Esra Bilgiç Uğur Güneş bombasını patlattı sonra tavrını koydu 'aile yapısını zedeleyecek...' Bir Zamanlar Çukurova ve Ramo'nun yıldızları...

"AİLE YAPISINI ZEDELEYECEK PROJELERDE YOKUM"

Bilgiç, "Şiddeti meşrulaştıracak, toplum ve aile yapısını zedeleyecek fikirleri normalleştirecek, doğaya ve hayvanlara zarar verecek bir karakteri oynamayı kabul etmiyorum" dedi.

Esra Bilgiç Uğur Güneş bombasını patlattı sonra tavrını koydu 'aile yapısını zedeleyecek...' Bir Zamanlar Çukurova ve Ramo'nun yıldızları...

Ramo dizisinin final yapmasının ardından oyuncu Esra Bilgiç'in yeni projesi de belli oldu.

Esra Bilgiç Uğur Güneş bombasını patlattı sonra tavrını koydu 'aile yapısını zedeleyecek...' Bir Zamanlar Çukurova ve Ramo'nun yıldızları...

DETAYLAR ESRA BİLGİÇ VE UĞUR GÜNEŞ HAYRANLARINI ŞAŞIRTACAK

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş yeni dizisi için sıkı bir çalışma programına girmiş hayranlarına müjdeyi vermişti.