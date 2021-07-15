Survivor Aleyna Çalışkan önce hamamdan peştamalli sonra da bikinili paylaştı tutabilene aşk olsun! Bu gerçekler şaşırmıştı
TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'in en olaylı isimlerinden biri de Aleyna Çalışkan olmuştu. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Aleyna Çalışkan'ın performansı beklenenin altında kalsa da girdiği polemikler ve potadan 9 kez çıkmasıyla hafızalara kazındı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun yakın arkadaşı olan Aleyna Çalışkan bir vücut geliştirme şampiyonu. Survivor öncesinde pek çok yarışma programına da katılan Çalışkan, şimdilerde yaptığı paylaşımlarla gündemde. Dekolte konusunda sınır tanımayan Aleyna Çalışkan'ın hamam pozunun ardından gelen havuz başı paylaşımı ortalığı salladı.
15.07.2021 09:54
- Son Güncelleme: 15.07.2021 09:54
Survivor yarışmacıları şu sıralara normal hayatlarına dönmenin keyfini yaşıyor. Sevilen isimlerden biri olan Aleyna Çalışkan bu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada sonlara kadar kalmayı başaran genç yarışmacı, finalde Ayşe Yüksel'e söylediği sözlerle şok etkisi yaratmıştı. Yarışmanın son isimlerinden olan Ayşe sürekli olarak potaya girmiş ve eleme korkusu yaşamıştı. Aleyna ise "Sen potaya girdikçe ve korkmaya başladıkça ben hep şey diyorum; "Ulan Ayşe… Nasılmış?" yorumunda bulunmuştu.
Üzerine bir de havuz başı bikinili paylaşım yapan Aleyna Çalışkan'a yorum yağdı. Takipçileri "Aşkım sen şaka mısın?", "Bu güzellik", "Aleyy Maşallah diyelim, nazar değmesin" yorumlarında bulundular.