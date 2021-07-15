Survivor Aleyna Çalışkan önce hamamdan peştamalli sonra da bikinili paylaştı tutabilene aşk olsun! Bu gerçekler şaşırmıştı

Survivor yarışmacıları şu sıralara normal hayatlarına dönmenin keyfini yaşıyor. Sevilen isimlerden biri olan Aleyna Çalışkan bu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada sonlara kadar kalmayı başaran genç yarışmacı, finalde Ayşe Yüksel'e söylediği sözlerle şok etkisi yaratmıştı. Yarışmanın son isimlerinden olan Ayşe sürekli olarak potaya girmiş ve eleme korkusu yaşamıştı. Aleyna ise "Sen potaya girdikçe ve korkmaya başladıkça ben hep şey diyorum; "Ulan Ayşe… Nasılmış?" yorumunda bulunmuştu.