Masumlar Apartmanı'nın Gülben'iyle Esat'ının adı yasak aşka karışmıştı! Merve Dizdar'ın rol arkadaşı sessizliğini bozdu bakın ne dedi
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'iyle Esat'ının adı yasak aşka karışmıştı! Merve Dizdar'ın rol arkadaşı Uğur Uzunel sessizliğini bozdu! Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti. Türkiye'nin gıpta ile baktığı bu evlilik sürpriz bir şekilde son bulunca ilk şokun ardından ortaya ihanet iddiaları atılmıştı. Rol arkadaşı ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Merve Dizdar'ın, "Birbirimizi aldatmadık, yasak aşk yok" açıklamasının ardından rol arkadaşı Uğur Uzunel de iddialara yanıt verdi, bakın ne dedi...
15.07.2021 09:35
- Son Güncelleme: 15.07.2021 09:43
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'iyle Esat'ının adı yasak aşka karışmıştı! Merve Dizdar'ın rol arkadaşı sessizliğini bozdu, bakın ne dedi!
"BİRBİRİMİZİ ALDATMADIK"
Çıkan haberlere, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla yanıt veren Dizdar, boşanma kararını, "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum" açıklaması ile duyurdu.