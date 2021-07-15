Nihal Yalçın ile Berker Güven Bodrum'da hem de dudak dudağa! Plajdaki tüm gözleri üzerine çeken ünlü çiftin yaş farkı 14!
Nihal Yalçın ile Berker Güven Bodrum'da dudak dudağa! Aralarında 14 yaş fark olan ünlü çifti gören dönüp bir daha baktı! Yaz geldi ünlüler memleketin en gözde mekanlarında soluğu almaya başladı. Nihal Yalçın (40), bir süredir ilişki yaşadığı meslektaşı Berker Güven'le (26) ilk kez Bodrum Gümüşlük'te kameralara takıldı. Baş başa denizin içinde sohbet edip birbirlerine sarılan ikili, kendilerini tanıyan hayranlarıyla da sohbet etti.
15.07.2021 10:20
- Son Güncelleme: 15.07.2021 10:20
BODRUM'DA YAKALANDILAR!
Nihal Yalçın ile Berker Güven Bodrum'da hem de dudak dudağa! Aralarında 14 yaş fark olan ünlü çift ilk kez görüntülendi. Yaz geldi ve magazin dünyasının ünlü isimleri tatil sezonunu açtı. Bakalım kim, nerede, neler yapıyor. İşte başta Nihal ile Berker olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...
MAVİ TURA ÇIKTILAR
Sezonun yorgunluğunu atıp, bol bol dinlenen Özçivit ile Evcen, önceki gün mavi tura çıktı.Gümüşlük'ten tekneye binerek denize açılan ünlü çift, yaklaşık üç saat sonra geri dönerken objektiflere yansıdı. Teknenin dümeninde yer alan ünlü oyuncuyu görenler, "Burak kaptan geliyor" diyerek, espri yaptı. Beyazlara bürünen ünlü çiftin rahat kıyafetler tercih ettiği görüldü.