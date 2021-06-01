Sinem Kobal ile kardeşi Kerem Kobal'dan motosiklet üzerinde poz! İlk yorum anne Nuray Kobal'dan...

Sinem Kobal ile kardeşi Kerem Kobal'dan motosiklet üzerinde poz! İlk yorum anne Nuray Kobal'dan geldi, sosyal medyanın gözde kardeşlerinden Sinem Kobal ile Kerem Kobal kısa sürede gündeme bomba gibi düştü. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ve geçtiğimiz ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal bu kez ailesi ile adından söz ettirdi. Sinem Kobal'ın annesinin güzelliğini bilmeyen yok. Babası ve kardeşini görenler ise şaşırıyor. Annesine benzeyen Sinem Kobal ile kardeşi Kerem'i yan yana görenler şaşırıyor. Birlikte çok iyi vakit geçiren abla-kardeşe sosyal medyada, 'Birbirinize hiç benzemiyorsunuz ama harika uyumlusunuz' yorumları yapılıyor.

01.06.2021 17:16 - Son Güncelleme: 01.06.2021 17:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





