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Sinem Kobal ile kardeşi Kerem Kobal'dan motosiklet üzerinde poz! İlk yorum anne Nuray Kobal'dan...

Sinem Kobal ile kardeşi Kerem Kobal'dan motosiklet üzerinde poz! İlk yorum anne Nuray Kobal'dan geldi, sosyal medyanın gözde kardeşlerinden Sinem Kobal ile Kerem Kobal kısa sürede gündeme bomba gibi düştü. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ve geçtiğimiz ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal bu kez ailesi ile adından söz ettirdi. Sinem Kobal'ın annesinin güzelliğini bilmeyen yok. Babası ve kardeşini görenler ise şaşırıyor. Annesine benzeyen Sinem Kobal ile kardeşi Kerem'i yan yana görenler şaşırıyor. Birlikte çok iyi vakit geçiren abla-kardeşe sosyal medyada, 'Birbirinize hiç benzemiyorsunuz ama harika uyumlusunuz' yorumları yapılıyor.

01.06.2021 17:16 - Son Güncelleme: 01.06.2021 17:20
Sinem Kobal ile kardeşi Kerem Kobal'dan motosiklet üzerinde poz! İlk yorum anne Nuray Kobal'dan...

Sinem Kobal ile kardeşi Kerem Kobal'dan motosiklet üzerinde poz! Yurt dışında yaşayan Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal, ablası ile geçmiş günlerden paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sinem Kobal ile kardeşi Kerem Kobal'dan motosiklet üzerinde poz! İlk yorum anne Nuray Kobal'dan...

Ablası Sinem Kobal ile bu pozunu paylaşan Kerem Kobal'a ilk yorum anne Nuray Kobal'dan geldi.

Sinem Kobal ile kardeşi Kerem Kobal'dan motosiklet üzerinde poz! İlk yorum anne Nuray Kobal'dan...

Ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, annesine benzerliği ile sık sık gündeme geliyor.

Sinem Kobal ile kardeşi Kerem Kobal'dan motosiklet üzerinde poz! İlk yorum anne Nuray Kobal'dan...

İşte başta Sinem Kobal ve ailesi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve aileleri...

Sinem Kobal ile kardeşi Kerem Kobal'dan motosiklet üzerinde poz! İlk yorum anne Nuray Kobal'dan...

Sinem Kobal tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Doğum kilolarından kurtulan Sinem'e sosyal medyada yorum vebeğeni yağarken ilk yorum yapan kişi de anne Nuray Kobal oldu.