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Popstar Mehtap Yılmaz pavyon günlerini anlattı ağladıkça ağladı hem de ağlattı '10 tane kız yatıyordu üstlerinde masa örtüsü...'

Tüm Türkiye'nin Popstar adlı yarışma programıyla tanıdığı Mehtap Yılmaz özel hayatına dair detayları tüm çıplaklığıyla anlattı, hem ağladı hem ağlattı. Popstar'a katılan Mehtap Yılmaz, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başarmış; sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla kısa sürede de herkesin kalbini kazanmıştı. Son olarak katıldığı bir programda hayat hikayesini paylaşan Mehtap Yılmaz yaşadığı acıları gözyaşları içinde anlattı. Pavyonda çalıştığı dönemde yaşadıklarını anlatan Mehtap Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı.

14.08.2021 11:06 - Son Güncelleme: 14.08.2021 11:11
Popstar Mehtap Yılmaz pavyon günlerini anlattı ağladıkça ağladı hem de ağlattı ’10 tane kız yatıyordu üstlerinde masa örtüsü...’

Müzik kariyerindeki çıkışını Popstar yarışması ile yakalayan, farklı yorumu ve tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Mehtap Yılmaz'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları gören değişimine inanamıyor.

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Popstar Mehtap Yılmaz pavyon günlerini anlattı ağladıkça ağladı hem de ağlattı ’10 tane kız yatıyordu üstlerinde masa örtüsü...’

Bir arkadaşının ısrarıyla Popstar'a katılan Mehtap Yılmaz, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başarmış; sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla kısa sürede de herkesin kalbini kazanmıştı.

Popstar Mehtap Yılmaz pavyon günlerini anlattı ağladıkça ağladı hem de ağlattı ’10 tane kız yatıyordu üstlerinde masa örtüsü...’

Mehtap Yılmaz, Instagram'da yaptığı paylaşımlar ile takipçilerine 'bambaşka biri oldu' yorumları yaptırıyor.

Popstar Mehtap Yılmaz pavyon günlerini anlattı ağladıkça ağladı hem de ağlattı ’10 tane kız yatıyordu üstlerinde masa örtüsü...’

Son olarak katıldığı bir programda hayat hikayesini paylaşan Mehtap Yılmaz yaşadığı acıları gözyaşları içinde anlattı.

Popstar Mehtap Yılmaz pavyon günlerini anlattı ağladıkça ağladı hem de ağlattı ’10 tane kız yatıyordu üstlerinde masa örtüsü...’

Pavyonda çalıştığı zorlu günlerden bahseden Popstar Mehtap Yılmaz sözleri ile şoke etti. İşte Popstar Mehtap Yılmaz'ın son hali ve dikkat çeken hikayesi...

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