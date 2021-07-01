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Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu babasının kopyası gören inanamadı! Ajda Pekkan gerçeğiyle herkesi şaşırtan Feyyaz Şerifoğlu...

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başladığı daha ilk bölümünden izleyicinin sosyal medyada sıkça konuştuğu dizilerden biri haline gelen Camdaki Kız, kısa sürede bir fenomene dönüştü. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu kadınların yeni gözdesi. 1991 doğumlu Feyyaz Şerifoğlu Camdaki Kız öncesinde yine Burcu Biricik'le Kırmızı Oda'da rol aldı ve kariyerindeki patlamayı yaşadı. Feyyaz Şerifoğlu hakkında araştırma yapanlar babasını görünce şaştı kaldı. Baba-oğul arasında benzerlik öyle böyle değil. İşte başta Feyyaz Şerifoğlu olmak üzere ünlülerin aileleri.

01.07.2021 16:36 - Son Güncelleme: 08.07.2021 15:32
Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu babasının kopyası gören inanamadı! Ajda Pekkan gerçeğiyle herkesi şaşırtan Feyyaz Şerifoğlu...

Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik ile güzel bir sinerji yakalamış olacak ki yeni dizi Camdaki Kız dizisinde de başrol paylaşıyorlar. Sesi ile de büyülen genç isim, Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşuyor. Dikkat çeken isim,1991 yılında Rize'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünde tamamladı. Oyunculuğunun ve şarkıcılık da yapan Feyyaz Şerifoğlu, 'Gidene' adlı ilk single şarkısını 2020 yılında online müzik marketlerde dinleyenlerin beğenisine sundu.

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Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu babasının kopyası gören inanamadı! Ajda Pekkan gerçeğiyle herkesi şaşırtan Feyyaz Şerifoğlu...

2014 yılında Behzat Gerçeker'in yönetimindeki Enbe Orkestrası'nda, daha sonra başta Ajda Pekkan olmak üzere birçok ünlü şarkıcıya vokalistlik yaptı.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu babasının kopyası gören inanamadı! Ajda Pekkan gerçeğiyle herkesi şaşırtan Feyyaz Şerifoğlu...

Şerifoğlu, 2013 yılında O Ses Türkiye adlı şarkı yarışmasına katıldı. 'İnci Tanem' performansıyla yarışmada Murat Boz'un takımında yarışmaya devam etti.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu babasının kopyası gören inanamadı! Ajda Pekkan gerçeğiyle herkesi şaşırtan Feyyaz Şerifoğlu...

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Feyyaz Şerifoğlu ve babasını yan yana görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Baba-oğulun benzerliği inanılır gibi değil değil. İşte başta Feyyaz Şerifoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen aileleri...

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu babasının kopyası gören inanamadı! Ajda Pekkan gerçeğiyle herkesi şaşırtan Feyyaz Şerifoğlu...

BİLAL YİĞİT KOÇAK VE AİLESİ