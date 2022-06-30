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Haberler Magazin Survivor Adem Kılıçcı'nın gözünden sakındığı nişanlısı bakın kim çıktı! Nil Şenver’i gören inanamadı! “Bu akşam son” deyip...

Survivor Adem Kılıçcı'nın gözünden sakındığı nişanlısı bakın kim çıktı! Nil Şenver’i gören inanamadı! “Bu akşam son” deyip...

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği Survivor yarışmasında yarı finale adını yazdıran Adem Kılıçcı, büyük finalin yayınlanmasıyla birlikte gündem oldu. 2018 sezonunda şampiyon olan ve All Star'daki başarısıyla adından söz ettiren Kılıçcı'nın nişanlısı Nil Şenver de merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Nil Şenver kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne?" sorularının yanıtını arattı. Programda çoğu kez gündeme gelen Şenver'in sosyal medya hesabı ise şaşkına çevirdi. İşte Adem Kılıçcı'nın gözünden sakındığı nişanlısı ve dikkat çeken Instagram hesabı...

30.06.2022 23:51 - Son Güncelleme: 01.07.2022 00:38
Survivor Adem Kılıçcı’nın gözünden sakındığı nişanlısı bakın kim çıktı! Nil Şenver’i gören inanamadı! “Bu akşam son” deyip...

5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da doğan Adem Kılıçcı, Survivor yarışmasında 2017 yılında finale kaldı ve Ogeday Girişken'den sonra ikinci oldu.

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Survivor Adem Kılıçcı’nın gözünden sakındığı nişanlısı bakın kim çıktı! Nil Şenver’i gören inanamadı! “Bu akşam son” deyip...

Survivor 2018 yarışmasında Nagihan Karadere ile finale kalan Kılıçcı, o sezon şampiyonluk koltuğunu kimseye bırakmadı.

Survivor Adem Kılıçcı’nın gözünden sakındığı nişanlısı bakın kim çıktı! Nil Şenver’i gören inanamadı! “Bu akşam son” deyip...

Şimdi ise Nisa Bölükbaşı ile finale kalan Adem Kılıçcı, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı.

Survivor Adem Kılıçcı’nın gözünden sakındığı nişanlısı bakın kim çıktı! Nil Şenver’i gören inanamadı! “Bu akşam son” deyip...

All Star'daki başarısıyla adından söz ettiren Kılıçcı'nın nişanlısı Nil Şenver de merak konusu oldu.

Survivor Adem Kılıçcı’nın gözünden sakındığı nişanlısı bakın kim çıktı! Nil Şenver’i gören inanamadı! “Bu akşam son” deyip...

İnternet kullanıcıları, "Nil Şenver kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne?" sorularının yanıtını arattı.

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