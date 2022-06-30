Hadise sosyal medyayı salladı! File çorabının üzerine leopar desenli ceketini giydi! Tek düğmesini kapatıp dekolteli pozunu verdi
Hadise sosyal medyayı salladı! Mehmet Dinçerler ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Hadise'nin 'İmdat' şarkısının klip çekimindeki tarzı dikkat çekti. Cuma günü müzikseverlerin beğenisine sunulacak olan klipte iddialı bir tarz tercih eden şarkıcının, o görüntüleri sosyal medyaya düştü. File çorabının üzerine leopar desenli ceketini giyen Hadise'nin bacak ve göğüs dekolteli pozları kısa sürede gündem oldu. Öte yandan Hadise fit haliyle de dikkat çekti. İşte Hadise'nin klip çekimlerinden o görüntüleri...
30.06.2022 23:17 - Son Güncelleme: 30.06.2022 23:17
Hadise geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü şarkıcının Dinçerler'le ilişkiye başladıktan sonraki süreçte belirgin olan imaj değişikliği, sosyal medyada da çeşitli yorumlara sebep olmuştu.
Hadise'nin özellikle konserlerinde evlenmeden önce kullandığı tarzını bırakması, bunda eşi Mehmet Dinçerler'in etkisi var iddialarını da beraberinde getirmişti.
Mehmet Dinçerler ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Hadise'nin 'İmdat' şarkısının klip çekimindeki tarzı dikkat çekti.