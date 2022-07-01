Acun Ilıcalı fena patladı! Survivor Batuhan Karacakaya’nın annesine ateş püskürdü! “Yakışmayan şeyler" deyip milyonların önünde...
Survivor yarı finalde elenen Batuhan Karacakaya'nın Gülhayat Karacakaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Anne Karacakaya, Batuhan'ın elenmesinin ardından "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun" diyerek zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. Batuhan fanları Gülhayat Karacakaya'ya destek verirdi. Hiç beklenmedik bir hamlede bulunan Acun Ilıcalı, Gülhayat Karacakaya'ya Survivor All Star 2022 yarışmasının final gecesinde cevap verdi. Milyonların önünde açıklama yapan Acun Ilıcalı, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte detaylar...
01.07.2022 00:15 - Son Güncelleme: 01.07.2022 00:17
Survivor yarı finalde elenen Batuhan Karacakaya'nın Gülhayat Karacakaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.
Batuhan Karacakaya'nın vedasının ardından sosyal medyada paylaşım yapan Gülhayat Karacakaya, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. On gündür her yere yazdım, çırpındım. Oğlumun yine hakkı yenecek dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki, duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri. Hayatımın sonuna kadar canım çok yanacak"