Survivor Adem çıka çıka bakın nereli çıktı herkes başka sanıyordu! Survivor'da 3.kez finale çıkan Adem Kılıççı meğer...
Katıldığı 3 Survivor'da da finale kalma başarısını gösteren, Survivor 2022 All-Star finalisti Adem Kılıçcı günün en çok merak edilen isimlerinden biri. İlk katıldığı Survivor'da şampiyonluğu Ogeday Girişken'e kaptıran, katıldığı ilk Survivor All-Star'dan şampiyonlukla ayrılan ve bu sezonda da Nisa Bölükbaşı ile final koltuğuna oturan Adem Kılıççı'nın hayatı hakkında araştırma yapanlar nereli olduğunu görünce şaştı kaldı. Memleketi bambaşka bir yer sanılan Adem Kılıçcı çıka çıka bakın nereli çıktı.
01.07.2022 09:30 - Son Güncelleme: 01.07.2022 09:33
Survivor tarihinde 3 kez yarışmaya katılıp, üçünde de finale kalma başarısını gösteren ilk yarışmacı oldu Adem Kılıççı.
Nsa Bölükbaşı'yla birlikte Survivor 2022 All-Star finaline kalma başarısını gösteren Adem Kılıçcı hakkında pek çok detay merak ediliyor.