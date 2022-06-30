Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi olarak tanınmıştı...Yaşam tarzını değiştiren Meriç Erkan'dan olay itiraf: "O dönemin yalancısıyım"

AHU TUĞBA İTİRAFI

Meriç Erkan çıktığı yayınlarla ilgili de "Doğaçlama kurgu. Sen buna aşıksın bu da seni kabul etmiyor. Kritik noktaları onlar belirliyor gerisi sana kalıyor. Bir duygu yok varmış gibi. Ahu Tuğba'ya karşı hiçbir şey yoktu. Aslında o dönemin yalancısıyım ben. Buna razı edilmiştim bu da benim hatamdır" itirafında bulundu.