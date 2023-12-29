Survivor 2024 fragmanında Turabi ile Poyraz gırtlak gırtlağa geldi! Öncesinde birbirlerine hakaretler yağdırmışlardı! Meğer...

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'a; 2014, 2015 ve 2018 yıllarında katılan ve üst üste iki şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran ile 2021 yılının finalisti Yiğit Poyraz, Survivor 2024 All-Star'da karşı karşıya gelmeden kapışmaya başlamışlardı. Sosyal medya üzerinden karşılıklı atışmalar, Survivor'a da taşındı ve daha ilk bölümden Turabi ile Poyraz birbirine girdi. Survivor 2024 ilk fragmanına damga vuran ikilinin kavgası, bir anda sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Peki Turabi ile Poyraz arasında öncesinde neler oldu? İşte detaylar...