13 yıl İbrahim Kutluay’la evli kalmıştı! Demet Şener “Güzel evim” deyip paylaştı! 2 çocuğuyla yaşadığı lüks villasına bakın...

2005-2018 yılları arasında evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan Ömer ve İrem adından iki evladı olan deneyimli manken Demet Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu. Arman ile mutlu ilişkisine hız kesmeden devam eden ünlü isim, sosyal medya hesabında da sevgilisiyle romantik pozlarına sık sık yer verdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Şener, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündem oldu. Evinden paylaşım yapan Şener'in iki çocuğuyla yaşadığı lüks villası hayran bıraktı. İşte "Güzel evim" diyen Demet Şener'in o paylaşımı...