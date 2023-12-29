13 yıl İbrahim Kutluay’la evli kalmıştı! Demet Şener “Güzel evim” deyip paylaştı! 2 çocuğuyla yaşadığı lüks villasına bakın...

2005-2018 yılları arasında evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan Ömer ve İrem adından iki evladı olan deneyimli manken Demet Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu. Arman ile mutlu ilişkisine hız kesmeden devam eden ünlü isim, sosyal medya hesabında da sevgilisiyle romantik pozlarına sık sık yer verdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Şener, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündem oldu. Evinden paylaşım yapan Şener'in iki çocuğuyla yaşadığı lüks villası hayran bıraktı. İşte "Güzel evim" diyen Demet Şener'in o paylaşımı...
Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturdu ve ikilinin bu evlilikten İrem ile Ömer adlarında iki evladı oldu. 2018'te yollarını ayıran ikiliden Demet Şener, 2019–2021 yılları arasında da iş insanı Cenk Küpeli ile evli kaldı.
Ünlü manken, biten iki evliliğinin ardından aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu. Arman ile mutlu ilişkisine hız kesmeden devam eden ünlü isim, sosyal medya hesabında da sevgilisiyle romantik pozlarına sık sık yer verdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Şener, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündem oldu. Şener, bu kez evinde verdiği bir pozu Instagram sayfasında "Güzel evim" notuyla yayınladı.