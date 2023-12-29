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6 yıl önce evlenen oryantal Asena'nın eşi bakın kim! Sarıp sarmalayıp paylaşmaya doyamadı! İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşmişti...

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'da sergilediği oryantal şovlarla hafızalara kazınan Asena, evlendikten sonra magazin dünyasından elini eteğini çekti. Almanya'ya taşınarak kendisine yeni bir sayfa açan ünlü isim, sosyal medya üzerinden sevenleriyle etkileşim halinde kalmayı ihmal etmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan Asena'nın eşiyle yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti. Eşine sarılarak verdiği pozları "Canım" notuyla yayınlayan Asena'nın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte Asena ve eşi...

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 10:55 Güncelleme 29 Aralık 2023, 11:07
6 yıl önce evlenen oryantal Asena’nın eşi bakın kim! Sarıp sarmalayıp paylaşmaya doyamadı! İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşmişti... 1

Gerçek adı Onur Çakmak olan Asena, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'da sergilediği oryantal şovlarla hafızalara kazındı.

6 yıl önce evlenen oryantal Asena’nın eşi bakın kim! Sarıp sarmalayıp paylaşmaya doyamadı! İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşmişti... 2

Dansları kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü isim, evlendikten sonra magazin gündeminden elini ayağını çekti.

6 yıl önce evlenen oryantal Asena’nın eşi bakın kim! Sarıp sarmalayıp paylaşmaya doyamadı! İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşmişti... 3

Şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Asena, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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