Survivor 2023'de kan davası çıkar! Acun Ilıcalı'nın 'akıl oyunları' dediği Survivor 2023'ün yarışmacı kadrosu adeta ölüm grubu
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, 2023 yılında ilginç bir formatla yayın hayatına geçecek. Acun Ilıcalı, yer aldığı Survivor 2023 tanıtımında 'zekanın önde olacağını, akıl oyunlarının ağız basacağı' bir Survivor olduğunu belirtmişti. Henüz Survivor 2023 yarışmacı kadrosu resmen açıklanmamış olsa da, sosyal medyada yer alan iddialara şimdiden heyecanlandırmaya yetti. O isimler arasında kimler kimler yok ki... İşte Survivor 2023 yarışmacı kadrosu ve yayın tarihi...
Yıl içerisinde Masterchef'le dönüşümlü olarak yayınlanan Survivor 2023 merak bekleniyor. Geçtiğimzi yıl, All-Starlar kıyasıya mücadele etmiş ve sezon Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğuyla tamamlanmıştı.
Televizyon ekranlarının sevilen programlarından Survivor heyecanla bekleniyor. 2006 yılından bu yana her sene TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 yeni bir formatla geri dönüş yapacak.
SURVIVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor yarışmasında bu sezonda "akıl oyunları" oynanacak. Acun Ilıcalı'nın yeni sezon formatını 'Survivor 2023 All Star-Fenomenler' olarak açıklaması izleyicileri heyecanlandırdı. Yarışma hakkında yapılan açıklama sonrasında kadroda kimlerin olduğu merak edildi. Öğrenilen bilgilere göre yarışmacılar Ocak ayında Dominik'e gidecek. TV8'in en çok izlenen iki yarışma programı Masterchef ve Survivor'ın aynı tarihlerde yayınlanmadığı bilinmekte. Yani Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor.
Acun Ilıcalı yeni sezon hakkında açıklamada bulunarak şöyle dedi: "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun"