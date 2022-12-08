Şafak Sezer durdu durdu bombayı patlattı kızını da oyuncu yaptı! Babasının boyuna yetişti! Şafak Sezer'in kızı Kutsal Damacana 4'te
Bir süredir hem beyaz perdeden hem de televizyondan uzak duran Şafak Sezer şu sıralar yeni filmini hazırlıyor. Kutsal Damacana serisinin 4.filmi için çalışan Şafak Sezer büyük bir de sürpriz yaptı. Papaz Fikret karakteriyle hafızalara kazınan Şafak Sezer, Ocak 2023'te gösterime girecek filmde kızı Irmak Sezer'e de rol verdi. İşte baba kızın ilk sinema macerası.
08.12.2022 11:04 - Son Güncelleme: 08.12.2022 11:04
Seriyle özdeşleşen ünlü oyuncu Şafak Sezer'in kızı Irmak Sezer de filmin bir bölümünde babasına eşlik etti.