Vav TV İzle
Haberler Magazin Şafak Sezer durdu durdu bombayı patlattı kızını da oyuncu yaptı! Babasının boyuna yetişti! Şafak Sezer'in kızı Kutsal Damacana 4'te

Şafak Sezer durdu durdu bombayı patlattı kızını da oyuncu yaptı! Babasının boyuna yetişti! Şafak Sezer'in kızı Kutsal Damacana 4'te

Bir süredir hem beyaz perdeden hem de televizyondan uzak duran Şafak Sezer şu sıralar yeni filmini hazırlıyor. Kutsal Damacana serisinin 4.filmi için çalışan Şafak Sezer büyük bir de sürpriz yaptı. Papaz Fikret karakteriyle hafızalara kazınan Şafak Sezer, Ocak 2023'te gösterime girecek filmde kızı Irmak Sezer'e de rol verdi. İşte baba kızın ilk sinema macerası.

08.12.2022 11:04 - Son Güncelleme: 08.12.2022 11:04
Şafak Sezer durdu durdu bombayı patlattı kızını da oyuncu yaptı! Babasının boyuna yetişti! Şafak Sezer’in kızı Kutsal Damacana 4’te

Türk sinemasının en komik serilerinden biri olarak kabul edilen 'Kutsal Damacana'nın son filmi 'Kutsal Damacana 4'ün oyuncu kadrosunda sürpriz bir isim de yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şafak Sezer durdu durdu bombayı patlattı kızını da oyuncu yaptı! Babasının boyuna yetişti! Şafak Sezer’in kızı Kutsal Damacana 4’te

Seriyle özdeşleşen ünlü oyuncu Şafak Sezer'in kızı Irmak Sezer de filmin bir bölümünde babasına eşlik etti.

Şafak Sezer durdu durdu bombayı patlattı kızını da oyuncu yaptı! Babasının boyuna yetişti! Şafak Sezer’in kızı Kutsal Damacana 4’te

İşte başta izleyiciyi gülmekten kırıp geçirmeye hazırlanan baba-kız Şafak Sezer ile Irmak Sezer olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.

Şafak Sezer durdu durdu bombayı patlattı kızını da oyuncu yaptı! Babasının boyuna yetişti! Şafak Sezer’in kızı Kutsal Damacana 4’te

AZRA AKIN - ATAKAN KORU ÇİFTİNİN OĞLU

Şafak Sezer durdu durdu bombayı patlattı kızını da oyuncu yaptı! Babasının boyuna yetişti! Şafak Sezer’in kızı Kutsal Damacana 4’te

Azra Akın ve oğlu Demir

SON DAKİKA