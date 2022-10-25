Survivor 2023 yeni formatıyla heyecan yarattı! Acun müjdeyi verdi izleyiciyi merak sardı: 'Akıl oyunları..."
Survivor 2023 yeni formatıyla heyecan yarattı! Acun müjdeyi verdi izleyiciyi merak sardı. Merakla beklenen Survivor'ın yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Büyük bir heyecanla beklenen yarışmanın başvuruları ise başladı. 2023 Survivor'ın tanıtımındaki yeni detay ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Survivor 2023 akıl oyunları hakkında merak edilenler...
25.10.2022 11:28 - Son Güncelleme: 25.10.2022 11:31
'SURVIVOR AKIL OYUNLARI..."
Survivor 2023 yeni formatıyla heyecan yarattı! Acun müjdeyi verdi izleyiciyi merak sardı.
SURVIVOR BAŞVURULARI BAŞLADI
2006 yılından beri Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleştirilen ve her sene izleyiciyi ekranlara kilitleyen yarışma Survivor, yeni sezonu ve formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon nefes kesen mücadelelere sahne olan Survivor 2023'ün tanıtımı ise dün akşam yayınlandı. Yarışmanın Instagram hesabından paylaşılan videoda başvuruların başladığının müjdesini ise Acun Ilıcalı duyurdu.