Hande Erçel'den yürekleri yakan paylaşım 'tüm çiçekler bugün açmış olmalı' Vefalı evlat Hande! Annesinin doğum gününü unutmadı
Ünlü kız kardeşler Hande Erçel ile Gamze Erçel'in anneleri Aylin Erçel, 2019 yılının Ocak ayında, kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz günlerde aynı hastalıktan yeğeni Aylin Mavi'nin de tedavi gördüğü ortaya çıkan Hande Erçel, annesi Aylin Erçel'i, Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımla kutladı. Hande Erçel'in duygusal paylaşımına düştüğü not ise herkesi duygulandırdı.
25.10.2022 11:28 - Son Güncelleme: 25.10.2022 11:28
Hande Erçel'in 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel, 2019 yılında kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hande Erçel annesi ile ilgili verdiği röportajda, "İnşallah bir aksilik olmazsa donör olacağım.
Maalesef ülkemizde kök hücre naklindeki en önemli sorundan biri akraba dışı vericilerinin sayısının yetersiz, bağış oranının ise 10 binde 3 olmasıdır.