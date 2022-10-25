Seda Sayan ile Çağlar Ökten cam çerçeve indirerek kavga etti güvenlik amacıyla barikat kuruldu iddiası olay yarattı! İşte olayın iç yüzü...
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten cam çerçeve indirerek kavga etti güvenlik amacıyla barikat kuruldu iddiası olay yarattı! Seda Sayan ve kendisinden 24 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'in kavga ettiği iddia edildi. Çıkan kavgada Ökten'in evin camını kırdığı, güvenlik amacıyla barikat kurtulduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili Seda Sayan'dan açıklama geldi. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen olayın iç yüzü...
Seda Sayan ile Çağlar Ökten cam çerçeve indirerek kavga etti güvenlik amacıyla barikat kuruldu iddiası olay yarattı! İşte olayın iç yüzü...
Seda Sayan ve kendisinden eşi Çağlar Ökten'in kavga ettiği iddia edildi. Çıkan kavgada Ökten'in evin camını kırdığı, güvenlik amacıyla barikat kurtulduğu öne sürüldü.
Olayın perde arkasını anlatan Sayan şunları söyledi:
"Biz hafta sonu Hatay'daydık, dönmemiz akşam dokuzu buldu. Valizleri yerleştirdiğimiz odaya girdim bir baktım evin camı patlamış... Hemen odaya Çağlar'ı çağırdım, 'Nazara bak, koca balkon camı patlamış' dedim. Evi temizleyen bir görevli vardı sabah geldiğinde ona sordum 'Ben buradayken bir şey olmadı. Olsa toparlardım' dedi. Konu orada kapandı. Çağlar ile arkadaşlarımıza davetliydik, olayı onlara da anlattık. Sonra bu sosyal medyaya düşen mesajlar bana da gelmeye başladı. Rahatsız oldum olayı araştırmaya karar verdim. Evdeki kadına dedim ki 'Bana magazincilerden mesaj geldi. Böyle böyle' diye açıkladım."
"Görevli kadın 'Beni aşağıdan aradılar, camınız mı kırıldı, barikat kuralım. Neden Haber vermediniz' dediler açıklamasını yaptı. Resepsiyonu aradım, 'Komşularımızdan biz yokken bir şikayet geldi mi?' diye sordum. 'Yok gelmedi' dediler. O gün çalışanları araştırdık, bizim evde çalışan kadını arayan kişiyi bulduk. O gün binaya asansör kurulmuş, büyük ihtimalle onlar kırdı ama bize söylemediler. Sonra Seda'nın evinin camı kırıldı oldu."