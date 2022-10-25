Seda Sayan ile Çağlar Ökten cam çerçeve indirerek kavga etti güvenlik amacıyla barikat kuruldu iddiası olay yarattı! İşte olayın iç yüzü...

Olayın perde arkasını anlatan Sayan şunları söyledi:

"Biz hafta sonu Hatay'daydık, dönmemiz akşam dokuzu buldu. Valizleri yerleştirdiğimiz odaya girdim bir baktım evin camı patlamış... Hemen odaya Çağlar'ı çağırdım, 'Nazara bak, koca balkon camı patlamış' dedim. Evi temizleyen bir görevli vardı sabah geldiğinde ona sordum 'Ben buradayken bir şey olmadı. Olsa toparlardım' dedi. Konu orada kapandı. Çağlar ile arkadaşlarımıza davetliydik, olayı onlara da anlattık. Sonra bu sosyal medyaya düşen mesajlar bana da gelmeye başladı. Rahatsız oldum olayı araştırmaya karar verdim. Evdeki kadına dedim ki 'Bana magazincilerden mesaj geldi. Böyle böyle' diye açıkladım."