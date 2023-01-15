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Haberler Magazin Survivor 2023 yarışmacısı Berdan Mardini aslen bakın nereliymiş! Herkes soyadından dolayı 'Mardin' zannetse de gerçek bambaşka çıktı

Survivor 2023 yarışmacısı Berdan Mardini aslen bakın nereliymiş! Herkes soyadından dolayı 'Mardin' zannetse de gerçek bambaşka çıktı

Survivor 2023 yarışmacısı Berdan Mardini aslen bakın nereliymiş! Herkes soyadından dolayı 'Mardin' zannetse de gerçek bambaşka... Survivor 2023 kadrosunda yer alan ve son dönemde tayt giymesi ile sık sık adından söz ettiren Berdan Mardini'nin memleketi merak ediliyordu. Gerçeği öğrenenler şaşırdı. İşte Berdan Mardini'nin memleketi...

15.01.2023 14:15 - Son Güncelleme: 15.01.2023 14:20
Survivor 2023 yarışmacısı Berdan Mardini aslen bakın nereliymiş! Herkes soyadından dolayı ’Mardin’ zannetse de gerçek bambaşka çıktı

Survivor 2023 yarışmacısı Berdan Mardini aslen bakın nereliymiş! Herkes soyadından dolayı 'Mardin' zannetse de gerçek bambaşka çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor 2023 yarışmacısı Berdan Mardini aslen bakın nereliymiş! Herkes soyadından dolayı ’Mardin’ zannetse de gerçek bambaşka çıktı

SURVİVOR 2023 KADROSU

ÜNLÜLER

Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Barış Telli, Murat Eken, Berdan Mardini, Ümir Erdim

Survivor 2023 yarışmacısı Berdan Mardini aslen bakın nereliymiş! Herkes soyadından dolayı ’Mardin’ zannetse de gerçek bambaşka çıktı

GÖNÜLLÜLER

Aziz, Gizem Avcı, Aleyna, Asena, Osman Can, Özgür, Tunga, Walison, Kardelen

Survivor 2023 yarışmacısı Berdan Mardini aslen bakın nereliymiş! Herkes soyadından dolayı ’Mardin’ zannetse de gerçek bambaşka çıktı

FENOMENLER

Alper Rende, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Elanur, Chaby Han, Kürşat Juan

Survivor 2023 yarışmacısı Berdan Mardini aslen bakın nereliymiş! Herkes soyadından dolayı ’Mardin’ zannetse de gerçek bambaşka çıktı

Survivor 2023 yarışmacılar arasında en çok konuşulan isim olan Berdan Mardini'nin nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Berdan Mardini'nin memleketi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin memleketleri...

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