Survivor 2023 yarışmacısı Berdan Mardini aslen bakın nereliymiş! Herkes soyadından dolayı 'Mardin' zannetse de gerçek bambaşka çıktı
Survivor 2023 yarışmacısı Berdan Mardini aslen bakın nereliymiş! Herkes soyadından dolayı 'Mardin' zannetse de gerçek bambaşka... Survivor 2023 kadrosunda yer alan ve son dönemde tayt giymesi ile sık sık adından söz ettiren Berdan Mardini'nin memleketi merak ediliyordu. Gerçeği öğrenenler şaşırdı. İşte Berdan Mardini'nin memleketi...
15.01.2023 14:15 - Son Güncelleme: 15.01.2023 14:20
Survivor 2023 yarışmacısı Berdan Mardini aslen bakın nereliymiş! Herkes soyadından dolayı 'Mardin' zannetse de gerçek bambaşka çıktı.
SURVİVOR 2023 KADROSU
ÜNLÜLER
Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Barış Telli, Murat Eken, Berdan Mardini, Ümir Erdim
Survivor 2023 yarışmacılar arasında en çok konuşulan isim olan Berdan Mardini'nin nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Berdan Mardini'nin memleketi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin memleketleri...