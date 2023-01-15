Vav TV İzle
Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın serveti dudak uçuklatıyor! Her yıl olduğu gibi Survivor 2023'e de havalı giriş yaptı görenler şaşkına döndü: "Snoop Dogg mu o?"

Acun Ilıcalı'nın serveti dudak uçuklatıyor! Her yıl olduğu gibi Survivor 2023'e de havalı giriş yaptı görenler şaşkına döndü: "Snoop Dogg mu o?"

Acun Ilıcalı'nın serveti dudak uçuklatıyor! Her yıl olduğu gibi Survivor 2023'e de havalı giriş yaptı görenler şaşkına döndü. Survivor 2023'de 'Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler' olarak 3 ayrı takım mücadele edecek. Her yeni sezonda Survivor adasına girişiyle dikkat çeken Acun Ilıcalı, bu kez özel uçağından indi yeşil lüks spor aracına bindi. Acun yeşil lüks aracındayken yanında duran diğer araçtaki kişiyi görenler şoke oldu, "Snoop Dogg mu o?" yorumları yaptı. Ardından son dört yılda girişiyle gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı'nın serveti merak konusu oldu.

15.01.2023 15:46 - Son Güncelleme: 15.01.2023 16:04
Acun Ilıcalı’nın serveti dudak uçuklatıyor! Her yıl olduğu gibi Survivor 2023’e de havalı giriş yaptı görenler şaşkına döndü: Snoop Dogg mu o?

"SNOOP DOGG MU O?"

Acun Ilıcalı'nın serveti dudak uçuklatıyor! Her yıl olduğu gibi Survivor 2023'e de havalı giriş yaptı, görenler şaşkına döndü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı’nın serveti dudak uçuklatıyor! Her yıl olduğu gibi Survivor 2023’e de havalı giriş yaptı görenler şaşkına döndü: Snoop Dogg mu o?

SURVIVOR 2023 KADROSU

ÜNLÜLER

Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Barış Telli, Murat Eken, Berdan Mardini, Ümir Erdim

Acun Ilıcalı’nın serveti dudak uçuklatıyor! Her yıl olduğu gibi Survivor 2023’e de havalı giriş yaptı görenler şaşkına döndü: Snoop Dogg mu o?

GÖNÜLLÜLER

Aziz, Gizem Avcı, Aleyna, Asena, Osman Can, Özgür, Tunga, Walison, Kardelen

Acun Ilıcalı’nın serveti dudak uçuklatıyor! Her yıl olduğu gibi Survivor 2023’e de havalı giriş yaptı görenler şaşkına döndü: Snoop Dogg mu o?

FENOMENLER

Alper Rende, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Elanur, Chaby Han, Kürşat Juan

Acun Ilıcalı’nın serveti dudak uçuklatıyor! Her yıl olduğu gibi Survivor 2023’e de havalı giriş yaptı görenler şaşkına döndü: Snoop Dogg mu o?

"Acun Ilıcalı Survivor 2023 adasına nasıl geldi? Acun Ilıcalı kaç yaşında?" gibi sorular internette aratılmaya başlandı. İşte 2020 yılından bu yana Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şekli...

SON DAKİKA