Acun Ilıcalı'nın serveti dudak uçuklatıyor! Her yıl olduğu gibi Survivor 2023'e de havalı giriş yaptı görenler şaşkına döndü: "Snoop Dogg mu o?"
Acun Ilıcalı'nın serveti dudak uçuklatıyor! Her yıl olduğu gibi Survivor 2023'e de havalı giriş yaptı görenler şaşkına döndü. Survivor 2023'de 'Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler' olarak 3 ayrı takım mücadele edecek. Her yeni sezonda Survivor adasına girişiyle dikkat çeken Acun Ilıcalı, bu kez özel uçağından indi yeşil lüks spor aracına bindi. Acun yeşil lüks aracındayken yanında duran diğer araçtaki kişiyi görenler şoke oldu, "Snoop Dogg mu o?" yorumları yaptı. Ardından son dört yılda girişiyle gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı'nın serveti merak konusu oldu.
15.01.2023 15:46 - Son Güncelleme: 15.01.2023 16:04
"SNOOP DOGG MU O?"
Acun Ilıcalı'nın serveti dudak uçuklatıyor! Her yıl olduğu gibi Survivor 2023'e de havalı giriş yaptı, görenler şaşkına döndü...