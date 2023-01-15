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Haberler Magazin Serel Yereli'nin tuvalet pozu olay! Görenler hayrete düştü gözlerine inanamadı 'muhteşem bir anı' dedi mini elbisesiyle bacağını kaldırıp...

Serel Yereli'nin tuvalet pozu olay! Görenler hayrete düştü gözlerine inanamadı 'muhteşem bir anı' dedi mini elbisesiyle bacağını kaldırıp...

Serel Yereli'nin tuvalet pozu olay! Görenler hayrete düştü gözlerine inanamadı 'muhteşem bir anı' dedi, mini elbisesiyle bacağını kaldırıp verdiği pozlarla 'pes' dedirtti. İngiltere'de yaşayan ve aslen İzmirli olan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti.

15.01.2023 13:48 - Son Güncelleme: 15.01.2023 13:51
Serel Yereli’nin tuvalet pozu olay! Görenler hayrete düştü gözlerine inanamadı ’muhteşem bir anı’ dedi mini elbisesiyle bacağını kaldırıp...

Serel Yereli'nin tuvalet pozu olay! Görenler hayrete düştü gözlerine inanamadı 'muhteşem bir anı' dedi mini elbisesiyle bacağını kaldırıp pozlar verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serel Yereli’nin tuvalet pozu olay! Görenler hayrete düştü gözlerine inanamadı ’muhteşem bir anı’ dedi mini elbisesiyle bacağını kaldırıp...

Tam adı Buse Serel Yereli olan isim, İzmir, Göztepe'de ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi.

Serel Yereli’nin tuvalet pozu olay! Görenler hayrete düştü gözlerine inanamadı ’muhteşem bir anı’ dedi mini elbisesiyle bacağını kaldırıp...

Babası eski milli hentbolcu Serdal Yereli'nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden dolayı çocukluğu değişik ülkelerde geçti.

Serel Yereli’nin tuvalet pozu olay! Görenler hayrete düştü gözlerine inanamadı ’muhteşem bir anı’ dedi mini elbisesiyle bacağını kaldırıp...

Babası 2011 yılında Serel Yereli henüz 16 yaşındayken ani kalp krizi ile hayatını kaybetti.

Serel Yereli’nin tuvalet pozu olay! Görenler hayrete düştü gözlerine inanamadı ’muhteşem bir anı’ dedi mini elbisesiyle bacağını kaldırıp...

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Serel Yereli'den yeni kareler geldi.

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