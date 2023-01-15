Serel Yereli'nin tuvalet pozu olay! Görenler hayrete düştü gözlerine inanamadı 'muhteşem bir anı' dedi mini elbisesiyle bacağını kaldırıp...
Serel Yereli'nin tuvalet pozu olay! Görenler hayrete düştü gözlerine inanamadı 'muhteşem bir anı' dedi, mini elbisesiyle bacağını kaldırıp verdiği pozlarla 'pes' dedirtti. İngiltere'de yaşayan ve aslen İzmirli olan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti.
15.01.2023 13:48 - Son Güncelleme: 15.01.2023 13:51
Serel Yereli'nin tuvalet pozu olay! Görenler hayrete düştü gözlerine inanamadı 'muhteşem bir anı' dedi mini elbisesiyle bacağını kaldırıp pozlar verdi.