Survivor 2023 yarışmacıları açıklandı! Seren Serengil'den Merve Boluğur ve boşandığı eşi Mert Aydın'a olay sözler: "Herkesle kavga..."
Survivor 2023 yarışmacıları açıklandı! Seren Serengil'den Merve Boluğur ve boşandığı eşi Mert Aydın'a olay sözler geldi.Masterchef'in final yapmasının ardından Survivor 2023 ekranlara gelecek... Şu ana kadar hakkında pek ser verilip sır verilmeyen Survivor 2023'ün yarışmacı kadrosu hakkında ilk duyuru Acun Ilıcalı'dan geldi. Acun Ilıcalı göz bebeği olan yarışma programı Survivor'ın ilk yarışmacılarını açıklamış bu isimlerinde Berdan Mardini ve Ümit Erdim olduğunu duyurmuştu. Survivor 2023 kadrosu giderek şekillenirken Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın da yarışmada olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Gelişmenin ardından Seren Serengil eski eşler hakkında bakın ne yorum yaptı.
21.12.2022 15:14 - Son Güncelleme: 21.12.2022 15:23
"HERKESLE KAVGA EDER"
Survivor 2023 yarışmacıları açıklandı! Seren Serengil'den Merve Boluğur ve boşandığı eşi Mert Aydın'a olay sözler...
Survivor 2023 kadrosu bir bir açıklanmaya devam ederken son olarak katılacak isimlerle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncu Merve Boluğur ve kısa süre evli kaldığı eski eşi Mert Aydın'ın Survivor kadrosunda yer alacağı iddia edildi.