"Her şeyi unutarak ölmek istiyorum" demişti! Pakize Suda 70 yaşında hayatını kaybetti! Son haliyle kahreden Suda gençliğinde meğer...

"HER ŞEYİ UNUTARAK ÖLMEK İSTİYORUM"

"Teyzemin bu rahatsızlığı 6-7 seneye dayanıyor. Unutmalarla, eşyalarını kaybetmelerle başladı. Birlikte çalıştığı insanlar da bunu fark etti. Kendisi bu rahatsızlığını uzun süre kabul etmedi. Kendinde olduğu süre içinde 'siz kendinize bakın' dedi. Anneannemin ve teyzemin arka arkaya rahmetli olmasıyla, yaşadığı duygusal şeylerde bu hastalığı tetikledi.