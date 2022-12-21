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"Her şeyi unutarak ölmek istiyorum" demişti! Pakize Suda 70 yaşında hayatını kaybetti! Son haliyle kahreden Suda gençliğinde meğer...

Geçtiğimiz aylarda son haliyle herkesi üzen oyuncu, yazar Pakize Suda, Fethiye'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 70 yaşındaki Pakize Suda'nın ölüm haberi sanat camiasını yasa boğarken hayatından, gençliğine, evliliklerine kadar her şey merak ediyor. Pakize Suda'nın son dönemlerini pek iyi geçirmediğini bir süre önce yeğeni canlı yayında anlatmıştı. İşte haberin detayları...

21.12.2022 15:13 - Son Güncelleme: 21.12.2022 23:37
Her şeyi unutarak ölmek istiyorum demişti! Pakize Suda 70 yaşında hayatını kaybetti! Son haliyle kahreden Suda gençliğinde meğer...

Sanat camiasını üzen haber geldi. Pakize Suda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Her şeyi unutarak ölmek istiyorum demişti! Pakize Suda 70 yaşında hayatını kaybetti! Son haliyle kahreden Suda gençliğinde meğer...

Yaptığı çeşitli programlarla tanınan oyuncu ve yazar Pakize Suda hayatını kaybetti. Haberi gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu. Altuntaş yaptığı açıklamada "Bir süredir demans hastalığı nedeniyle tedavi gören yazar, oyuncu ve şarkıcı Pakize Suda 70 yaşında aramızdan ayrıldı" ifadelerine yer verdi.

Her şeyi unutarak ölmek istiyorum demişti! Pakize Suda 70 yaşında hayatını kaybetti! Son haliyle kahreden Suda gençliğinde meğer...

BEYNİNE PIHTI ATTI

Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, sosyal medya paylaşımında "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Her şeyi unutarak ölmek istiyorum demişti! Pakize Suda 70 yaşında hayatını kaybetti! Son haliyle kahreden Suda gençliğinde meğer...

Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, geçtiğimiz aylarda TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak, üzücü açıklamalarda bulunmuştu.

Her şeyi unutarak ölmek istiyorum demişti! Pakize Suda 70 yaşında hayatını kaybetti! Son haliyle kahreden Suda gençliğinde meğer...

"HER ŞEYİ UNUTARAK ÖLMEK İSTİYORUM"

"Teyzemin bu rahatsızlığı 6-7 seneye dayanıyor. Unutmalarla, eşyalarını kaybetmelerle başladı. Birlikte çalıştığı insanlar da bunu fark etti. Kendisi bu rahatsızlığını uzun süre kabul etmedi. Kendinde olduğu süre içinde 'siz kendinize bakın' dedi. Anneannemin ve teyzemin arka arkaya rahmetli olmasıyla, yaşadığı duygusal şeylerde bu hastalığı tetikledi.

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