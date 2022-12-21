Çılgın Sedat korkuttu! 14 günlükken beyin kanaması geçiren oğlu için dua istemişti... Acilen ameliyata alınan Sedat Kapurtu'nun son durumu...
Çılgın Sedat korkuttu! 14 günlükken beyin kanaması geçiren oğlu için dua istemişti... Acilen ameliyata alınan Sedat Kapurtu'nun son sağlık durumu merak ediliyor. Geçtiğimiz ay 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrasında engelli olan oğlu Siraç'ın hastalığıyla ilgili yeni bir gelişme olduğunu ifade eden Çılgın Sedat, evi yandıktan sonra yüksek tansiyon hastası olmuştu. Ünlü isimde korkutan haber geldi.
ÇILGIN SEDAT KORKUTTU!
14 günlükken beyin kanaması geçiren oğlu için dua istemişti... İşte acilen ameliyata alınan Sedat Kapurtu'nun son sağlık durumu...
Son olarak katıldığı Survivor yarışması ile hafızalarda yer eden 'Çılgın Sedat' lakaplı Sedat Kapurtu'dan korkutan haber geldi.
"YÜKSEK TANSİYON HASTASI"
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yakın dostu ünlü şarkıcı Çılgın Sedat'ın anjiyo olduğunu duyurdu.Çılgın Sedat'ın 2021 yılında evi yandıktan sonra yüksek tansiyon hastası olduğunu söyleyen Akay, "Çılgın Sedat olarak tanıdığınız değerli sanatçı dostum Sedat Kapurtu, 2021 yılında evinde çıkan yangın sonrası üzüntüden yüksek tansiyon hastası oldu. Sürekli tansiyon yükselmesine bağlı olarak da kalp duvarlarında kalınlaşma meydana gelince, dün sabah acilen anjiyoya alındı. Kendisi ile konuştum ve sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim. Anjiyo sonrası evinde dinlenen Çılgın Sedat'ın, damarlarında tıkanıklık olup olmadığı ise önümüzdeki günlerde belli olacak." ifadelerini kullandı.
Serebral palsi hastası oğlu Siraç hakkında geçtiğimiz ay gazetecilere konuşan Çılgın Sedat, "Sizin de bildiğiniz üzere oğlumun uzun zamandır savaştığı bir hastalık var. Bununla ilgili bir tedavi süreci içerisine girdik. Kosova'da bir ameliyat durumumuz var. Her şey yolunda giderse belki de oğlum yürüyebilecek. Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua bekliyorum" açıklamasını yapmıştı.