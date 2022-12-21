Çılgın Sedat korkuttu! 14 günlükken beyin kanaması geçiren oğlu için dua istemişti... Acilen ameliyata alınan Sedat Kapurtu’nun son durumu...

Serebral palsi hastası oğlu Siraç hakkında geçtiğimiz ay gazetecilere konuşan Çılgın Sedat, "Sizin de bildiğiniz üzere oğlumun uzun zamandır savaştığı bir hastalık var. Bununla ilgili bir tedavi süreci içerisine girdik. Kosova'da bir ameliyat durumumuz var. Her şey yolunda giderse belki de oğlum yürüyebilecek. Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua bekliyorum" açıklamasını yapmıştı.