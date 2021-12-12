Survivor 2022 kavgalı başlayacak! Acun Ilıcalı kara kara düşünüyor! Barış Murat Yağcı'nın eski aşkı Nisa Bölükbaşı Ogeday Girişken ile...
Türkiye'nin en çok takip edilen yarışma programlarından Survivor'un 2022 sezonunda yer alacak isimler tek tek belli oluyor. Gönüller takımında Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı'nın olacağı kesinleşti. Ünlüler takımında ise Barış Murat Yağcı yer alıyor. Bilindiği üzere Yağcı ve Bölükbaşı Survivor 2020'den sonra aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda ilişkilerinin bittiği öğrenilen ikilinin yeni sezonda birbirlerine hem yarışma anlamında rakip olacakları hem de Nisa Bölükbaşı'nın Ogeday Girişken ile aşk iddiası nedeniyle kapışacakları konuşuluyor. İşte bomba iddianın detayları...
Survivor 2020'de tanıştıktan sonra birlikte olmaya başlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ayrıldıktan sonra iddiaya göre Bölükbaşı yeni bir aşka yelken açtı. Acun Ilıcalı'nın Survivor 2022 kadrosunu açıklaması sonrası ortalık karıştı. Eski aşıklar kadroda yer alıyor. Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken'in aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yeni yarışmada kadrodayu görenler 'aşk üçgeni' yorumunda bulundu. Peki neler oluyor?
Bilindiği üzere Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı bir süredir aşk yaşıyordu. Yarışmada birbirlerini tanıyan ikili daha sonra birlikte oldu ancak geçtiğimiz haftalarda da ayrıldıkları haberi geldi.
Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
NİSA BARIŞ'I ÇABUK UNUTTU!
Bir grup arkadaşıyla Kapadokya'ya giden Nisa Bölükbaş'ı katıldığı bir doğum gününde Ogeday Girişken ile samimi şekilde görüntülendi.